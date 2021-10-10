軍公教調薪制度不透明　教團諷像猜謎語：政府自己說了算

▲全教總指出，過去20年政府對軍公教不僅調薪次數少，幅度均僅有3%。（圖／全教總提供，下同）



記者許展溢／台北報導

明年基本工資確定調漲，傳出軍公教也有望調薪逾3％，全教總今（10日）表示，調薪制度不透明，根本像猜謎語，重點在於「制度化」，政府讓軍公教清楚調薪幅度的依據，並建立制度化的調薪機制才最重要。

全教總指出，過去20年，政府對軍公教不僅調薪次數少，幅度也均僅有3%，以致軍公教的薪資遠遠落後經濟成長、企業平均薪資、重要⺠生物價指數，不僅形成實質減薪的狀況，也造成軍公教的生活水平越來越低落，生活尊嚴不斷降低。

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全教總舉例鄰近國家日本、南韓、香港、新加坡等，公務人員薪資調整，大致參考民間企業調薪幅度，根據主計處公布數據，民國90到109年的20年間，民間企業薪資漲幅為29.1%，民國100年到109年10年間，民間企業薪水漲幅為17.84%，同樣兩時段，軍公教調薪卻只有9.27%與3%，顯然大幅落後民間，更不用說在相同期間，經濟成長分別增加79.72%和30.17%，而稅收增加幅度和 經濟成長相去不遠。

▲全教總籲政府和軍公教基層一起討論調薪問題 。



全教總認為，軍公教調薪不僅有空間，還有大幅成長空間，即便以上次調薪背 景民國106年之後數據看，從106年到109年，3年間GDP成長9.84%，民間平均薪資成長7.29%%，所以軍公教調薪7%以上，完全合情合理。全教總不滿提到，基層軍公教從來沒機會參與調薪討論，都是政府自己說了算，也完全不知為何調薪或不調薪？為何每次都是3%？欠缺參與機制、制度不透明，讓軍公教調薪陷入猜謎語境地。

全教總最後強調，軍公教戮力從公，為國盡心盡力，願意從國家角度考量軍公教薪資調整，然前提是政府把基層軍公教當成一起努力打拼夥伴，願意和軍公教基層代表一起討論調薪問題，並建立制度化調薪機制。