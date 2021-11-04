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魚鍋撈出染血OK繃…女客要求廚師驗血！一查竟患「梅毒」崩潰

▲▼夫妻餐廳食物吃出染血膠帶，廚師竟患梅毒。（圖／翻攝自普寧風情網）

▲夫妻餐廳食物吃出染血膠帶，廚師竟患梅毒。（圖／翻攝自普寧風情網）

記者鄭思楠／綜合報導

外出用餐竟有機會染上梅毒？廣東一對夫妻早前到餐廳吃飯，竟在鍋內吃出染血OK繃，他們拒絕餐廳提出的「私了」賠償，堅持要求涉事廚師檢查身體，沒想到竟驗出廚師患有梅毒，至今仍未能確定自己有否也「中招」。夫妻事後向執法部門舉報，事件仍待調查。

10月26日傍晚，居於廣東普寧市的陳姓女子與丈夫到當地一間知名酸菜魚店用餐，吃到一半竟在酸菜魚中吃出不明物體，後來才發現是一塊被煮到變了色的染血OK繃。

夫妻頓感反胃，向店員投訴，起初餐廳提出賠償500元人民幣（約新台幣2172元）「私了」，但兩人認為OK繃始終是醫藥用品，擔心帶有病菌，為了心安決定拒絕接受賠償，強硬要求涉事廚師去檢查下是否有傳染病。

從雙方的對話截圖可見，廚師多次要求陳女大事化小，信誓旦旦表示自己，「啥病沒有，健康得很。」但陳女仍然堅持，認為事件牽涉體液非常嚴重，「不是蟲子什麼，是人血，最好去體檢一下，現在覺得這個辦法能讓我消除這個陰影。」後來，廚師答應抽血檢驗，誰料竟顯示「梅毒血清試驗」結果為陽性！

▲▼夫妻餐廳食物吃出染血膠帶，廚師竟患梅毒。（圖／翻攝自普寧風情網）

▲夫妻和餐廳廚師的聊天紀錄。（圖／翻攝自普寧風情網）

該夫妻對結果當場嚇歪，直衝醫院檢查。不過醫生告知他們，梅毒的潛伏期長達3個月，因此仍未能確定兩人有否「中招」。陳女事後氣憤直指，自己並非歧視感染梅毒的病人，但涉事廚師準備食物時沒戴手套，「已經觸碰職業道德底線」，加上餐廳處理事件時態度不佳，認為有必要讓事件曝光，遂向當地執法部門舉報。

網友看傻，驚呆稱「太恐怖」、「煮熟了應該是不會傳染的，但架不住它噁心啊」、「想想都噁心死」、「這位女士好有警覺性，讓很多人避免踩雷，要是像我這麼懶的，估計就讓他賠錢了事」。

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