學生攜毒進校、毒品犯輕鬆交保？　南投縣議會藍綠齊轟毒品氾濫

▲南投縣警局今年曾邀請藝人唐從聖拍攝青春專案宣導短片，呼籲青少年勿沾染毒。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投毒品犯罪議題日前成為縣議會質詢焦點，先有民進黨團爆料有國中生在校園裡撿到毒品、校方卻未立即通報，國民黨籍議員王彩雲也批評疫情期間檢方僅採視訊偵辦，卻讓毒品罪嫌犯輕率交保、反覆危害社會；對此縣府和警方回應，經查該案學生並無毒品反應、也會向上追查毒品來源，南投地檢署也聲明，皆依法審酌嫌疑程度和羈押必要性，不因疫情或遠距訊問而輕縱。

南投縣議會近日安排縣政總質詢，民進黨團於1日聯合質詢，縣議員廖梓佑指109年意圖販毒案件、吸食毒品人數都有增加，賴燕雪更爆料指出，有某國中學生竟在校園地上撿到毒品，校方卻態度消極、不敢通報，根本是掩耳盜鈴，也讓全縣父母相當擔憂，以後恐怕沒人敢搬來南投住，也要求縣府教育處加強宣導、讓懵懂少年認識毒品的可怕。

▲民進黨籍縣議員賴燕雪在南投縣議會質詢校園毒品氾濫問題。（圖／翻攝「南投縣議會」Youtube官方頻道）

縣府教育處澄清，校方後來已有通報，經與警方合作調查，該校有3名學生指稱是在校外撿到毒品、並非購得，回到學校後掉在走廊上，而3生也無毒品反應；縣警局則表示，少年隊資料顯示今年青少年施用毒品有83件，但並非都是在校園中查獲，本案將繼續積極向上追溯毒品來源和販毒者，杜絕毒品汙染校園環境和危害學生身心。

縣議員王彩雲於2日質詢時，也直指治安不佳、販毒者更是魚肉百姓，但疫情爆發以來，常聽說警方認真緝毒，檢察官改用視訊偵辦、卻都未積極處理羈押、起訴等司法程序；有些吸毒者缺錢買毒就去偷去搶，受害者損失慘重，都還在警局做筆錄、嫌犯卻花幾萬元就已經交保、關沒幾天就出來了，警力已經不足還要增加警方監控壓力，「我不知道這甚麼社會？」

▲國民黨籍縣議員王彩雲質疑檢方在疫情後採遠距偵訊，對毒品犯輕率交保。（圖／翻攝「南投縣議會」Youtube官方頻道）

縣警局回應，針對毒品或竊盜犯嫌，除要求同仁做好相關蒐證，目前已有建議檢方採預防性羈押，像前幾天破獲7人山老鼠集團全數收押，羈押時間則要看法院裁定，至於服刑時間或刑度部分，會在檢警聯繫會議或找時間向相關單位做建議。

南投地檢署也發布聲明指出，檢方辦理販毒等案件，都依法審酌被告犯罪嫌疑重大與否及羈押必要性，以決定聲請羈押或具保等處分，並不會因為是否採行遠距訊問而有任意交保等情事，也長期將打擊毒品犯罪、特別是少年涉毒問題列入重點工作，特別關注少年涉入毒品問題，今年至9月已召開3次緝毒執行小組會議，藉由檢、院、警及行政機關之分工及合作，優化偵辦少年毒品案件之程序及整合團隊，以有效增強打擊毒品犯罪的量能。



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