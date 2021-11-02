另類時間管理大師　他偷車牌3hrs被攔下「整車藝術品」失主狀況外

▲苗警攔查1輛懸掛失竊車牌的小客車，意外發現車內放有大批藝術品及少量毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南警分局，日前接獲民眾報案，稱自小客車車牌遭竊，警方積極調閱監視器後，鎖定1輛懸掛失竊車牌的小客車，經前往查緝後還在車上找到大批藝術品及毒品，警方通知失主竟渾然不知遭竊；警方3小時內即查獲謝姓男子（32歲）涉案，全案依涉嫌竊盜及毒品案將犯嫌移送法辦。

警方表示，竹南派出所警員邱柏凱26日中午12時左右，接獲民眾報案稱，自己的小客車停放在竹南運動公園附近的停車場內，2面車牌竟不翼而飛，驚慌之際才趕緊至派出所報案。警方受理後立即調閱失竊地點附近所有監視器並加以檢閱，赫然發現車牌已遭懸掛在其他自小客車上。

員警隨即前往攔查，並於下午2時許於頭份市林森路攔截圍捕到該車，並以竊盜現行犯逮捕車內謝姓駕駛。謝嫌除竊取他人車牌，並持有1包毒品咖啡包，員警還在其車內發現諸多價值不斐的藝術作品，共有12幅畫作、1件陶土作品、1塊紅豆杉木頭及手繪本等物，謝嫌支吾其詞辯稱是朋友寄放。

經員警努力不懈找尋蛛絲馬跡後，在其中一本手繪本中發現疑似藝術家筆名，遂以網路社群網站不斷搜尋類似名稱及藝術作品照片，並透過網友幫忙聯繫，花費數小時後終於找到失主。失主對於員警單憑失竊物就能找到他，感到驚訝不已，並向警方表示其將藝術品存放新竹縣峨眉地區倉庫內，全然不知已遭竊，所幸警方積極偵辦，才使這些珍貴的藝術品能失而復得，訊後謝嫌也將依涉嫌竊盜及毒品案移送法辦。

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