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客庄券今抽最後10萬份　6大QA一次看「11／15起可用」

記者黃翊婷／綜合報導

客庄券今日（4日）下午3時30分將抽出最後10萬份！由於客庄券並未發行實體券，中獎民眾在收到領券簡訊後，可以點開簡訊中的連結，輸入身分證字號後4碼領取QR Code，即可在全台1500家指定店家消費，《東森新媒體ETtoday》也整理出6大使用QA，供民眾參考。

客庄券（圖／翻攝自客庄券官網）

▲客庄券今日抽出最後10萬份。（圖／翻攝自客庄券官網，下同）

客庄券面額為500元，總計發行40萬份，並自10月14日起，在每週四下午3時30分抽出10萬份，今日（4日）剛好是第四週，也就是最後一次抽籤，中獎民眾可在收到通知簡訊後，於11月10日起上網登記領券，使用期限為11月15日至明年4月30日。

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●第一波10月14日中獎者身分證末碼為「81」和「900」，可於10月25日起領取。

●第二波10月21日中獎者身分證末碼為「11」、「439」、「841」、「052」、「206」、「161」、「457」、「205」、「012」、「293」、「446」、「589」，可於11月1日起領取。

●第三波10月28日中獎者身分證末碼為「14」和「269」，可於11月3日起領取。

●第四波中獎號碼將在11月4日下午3時30分抽出，可於11月10日起領取。

至於中獎之後要如何領取以及使用，以下為《東森新媒體ETtoday》為民眾整理的6大QA：

客庄券（圖／翻攝自客庄券官網）

Q1：如何領取客庄券？
A1：客庄券為電子票券，並未發行實體券。中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後4碼後即可取得客庄券QR Code。民眾可以點選右上方按鈕儲存圖片或截圖使用，請務必妥善保存。

客庄券（圖／翻攝自客庄券官網）

Q2：若中獎後沒有收到簡訊或遺失簡訊，該怎麼辦？
A2：可至客庄券2.0活動官網（www.hakka500.tw），點擊點選「中獎查詢」按鈕，輸入證件號碼及出生年月日完成驗證程序，即可重新領取客庄券電子憑證。

客庄券（圖／翻攝自客庄券官網）

Q3：如何查詢客庄券可使用金額與如何使用客庄券消費？
A3：3步驟如下

1、民眾消費前可先點選中籤簡訊中的領券連結，輸入您的身分證字號後4碼，即可取得客庄券QR Code並查詢餘額；可用餘額以查詢QR code產生時間當下為準。
2、民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止；消費折抵後不足額部分請自付差額。
3、自付差額部份可依店家提供之服務，選擇以現金、行動支付、信用卡等方式或使用振興五倍券支付。

Q4：如何查詢可使用客庄券的合作店家？
A4：請至客庄券2.0活動官網，點選「哪裡可以用」即可查詢全國11個縣市、70個客家文化重點發展區內之指定合作店家。

Q5：使用客庄券QR Code是否需要出示證件？
A5：不需出示證件，只需要於消費出示客庄券QR code即可折抵。

Q6：可以跟五倍券一起使用嗎？可否給家人使用？
A6：可搭配振興五倍券一起用。客庄券QR code經截圖或儲存後可轉讓給家人使用，不過，若因轉讓而產生爭議需自行負擔法律責任，客家委員會與執行廠商不提供任何形式補償或賠償。

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