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「客庄券2.0」最終輪抽籤！今公布幸運身分證號　11月中開始用

▲▼客庄券2.0懶人包。（圖／客家委員會提供）

▲「客庄券2.0」今日將進行最終輪抽籤！（圖／客家委員會提供）

記者林育綾／台北報導

客委會「客庄券2.0」今（4）日下午3點30分將進行最終輪抽籤！繼前三週總計抽出295,283名得主後，預計今至少抽出104,714名幸運兒，可獲得每份面額500元之數位客庄券。而最終輪抽籤也將舉行記者會，由鍾孔炤副主委代表抽籤，並宣告客庄券自民國110年11月15日啟用至111年4月30日止，也邀請全國「客庄券2.0專案」合作店家代表5家，現場推出加碼優惠方案，吸引民眾前往客庄消費。

▲▼客庄券第三週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

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▲客庄券前三週總計共抽出295,283名幸運得主。（圖／記者林育綾攝）

客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份，配合行政院五倍券共通平台整體規劃，連續四週、週週抽。繼第一週抽出10萬744名、第二週抽出9萬7893名、第三週抽96,646名幸運得主後，預計今日至少抽出104,714位幸運兒。幸運中籤的民眾，將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤。

▲▼客委會加碼推出客庄券2.0，總計40萬份，每份500元。（圖／客委會官網）

▲客庄券領券簡訊發送時程。點圖可放大。（圖／客委會官網）

第一週中籤者，客委會已於10月25日發送「客庄券2.0」領取票券簡訊；而第二週中籤者將於11月1日後統一發送；第三週中籤者將於11月3日後發送；第四週中籤者將於11月10日後陸續發送。

中籤民眾在收到領券簡訊後，只要點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後4碼，即可取得客庄券QR Code，11月15日開始用券。民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止。

▲▼客庄券2.0查詢餘額及使用。（圖／客委會官網）

▲客庄券以數位方式領券及使用。（圖／客委會官網）

今（4）日下午3點20分舉行第4次抽籤暨啟動記者會，現場邀請全國「客庄券2.0專案」合作店家代表5家，現場推出加碼優惠方案，吸引民眾前往客庄消費，並正式宣告自民國110年11月15日啟用客庄券至111年4月30日止，可於全國11縣市70個客家文化重點發展區，使用客庄券旅遊與消費。

客委會表示，截至今日已招募逾1,500家合作店家，預計11月15日正式用券時，可招募逾2,000家合作店家。

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