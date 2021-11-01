▲水土保持教育向下紮根，新北拍短片多元化宣導守護山坡地。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

為使水土保持教育向下紮根並貫徹水土保持教育推廣多元化，新北市政府農業局於疫情期間，打破既有形式，將過去水保宣導資源整合至線上平台gather town上，內容不僅有新北市農業局電影院、新北市水保大地圖博物館，以及神秘的密室闖關遊戲等，今年規劃將於8校28個班級水保宣導。

新北市農業局在Gather Town水保電影院中，目前收錄近年自行演出拍攝的4支水土保持教育宣導短片，新北市水保大地圖博物館則包含15幅新北市轄區內水保設施的手繪插圖，如金山磺溪頭清水園區的砌石護岸、萬里磺潭社區的魚梯及烏來環山路的地錨及格樑等。

此外，每場宣導活動結束後，會請同學畫出今日學習心得，未來將以學校為單位，在Gather Town上展示同學們的學習成果。農業局表示，各校亦可登入水保Gather Town，運用線上資源進行教學，而且無論是電影院、水保大地圖博物館或是神秘的密室闖關遊戲，未來均會逐步擴充，增加線上教材內容。

農業局長李玟表示，為推動土石流防災教育宣導並培育更多的水保小尖兵，亦邀請大家共同守護新北山坡地行列，另外本市幼兒園或各級學校對本局水土保持宣導課程有興趣者，歡迎來電洽詢，將安排場次進行宣導活動，詳情請洽農業局山坡地保育科，聯絡電話：02-2965-9930。

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