人夫偷吃按摩妹！「早戰小三、晚戰正宮」被抓…下跪岳父母G了

▲▼人夫偷吃按摩妹，被抓包後向岳父母下跪道歉，而小三則跩嗆正宮、人夫妹妹，2人雙雙被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻發現丈夫外遇，氣得質問對方，不料，丈夫雖然嘴上道歉、送戒指求饒，轉頭卻又買相同品牌的戒指送給小三，還每個月給對方5萬元包養費，小三更傳曖昧照挑釁她。逼得人妻告上法庭反擊，日前法院判決出爐！

正宮主張，2019年5月間她發現丈夫與小三經常互傳訊息，直到2020年10月底她透過微信發現女子的照片，還見到丈夫的車輛，質問丈夫後，對方才坦承出軌，不僅道歉請求原諒，承諾斷絕與小三的關係，還買戒指送她。

孰料，正宮事後卻發現，丈夫私下也買了相同品牌的戒指給小三，更每個月給小三5萬元包養費，甚至數度質問她、滿口謊言；小三則傳曖昧照給她，言語有所挑釁，讓她身心俱疲，因長期精神壓力過大，須安排專業精神治療，最後決定向丈夫及小三提告求償150萬元。

人夫辯稱，是在工作應酬時認識小三，屬於職場上客戶與客人的對價關係，只是「逢場作戲」，否認與小三發生性行為，至於曾向岳父岳母下跪，則是因為「不願再為了誤會而有所爭執，想讓妻子早點回來」，也否認有不雅照、出軌。

先前從事按摩業的小三則稱，與人夫是朋友關係，2人沒有發生婚外情，人夫的姊妹不分青紅皂白傳訊息侮辱她，還傳訊息給她的朋友說她介入別人家庭，這些騷擾舉動令她恐慌症、憂鬱症加劇，她才會沒有反駁人妻的指控，否認與人夫發生婚外情。

但新北地方法院勘驗對話後發現，小三曾說「你讓我覺得人財兩失。我滿腦都是你兩邊幹的畫面」，面對人夫小妹傳訊罵「之前的對話知道(哥哥)早上不要臉的幹妳，晚上幹我嫂子，然後(小三)又可以回到有婚姻關係的男方家裡躺在床上蓋棉被？！」，小三回嗆，「不是幹妳就好了，妳擔心什麼」；人夫則曾向岳父母說，「爸媽，對不起，我知道我錯，錯的很離譜，傷害X(正宮)很深」，還下跪道歉。

法院認為，人夫與小三在LINE對話中都不否認有婚外情，且2人交往的情形，包括正宮姊妹、父母、人夫姊妹都知道，人夫如果不是因背叛婚姻而心有歉疚，豈有向正宮父母下跪道歉的道理，不採信2人說詞，判人夫與小三應連帶賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。