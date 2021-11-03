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游錫堃讚湯曜明政權轉移穩定基石　「鞠躬盡瘁情操永留人民心中」

▲▼前國防部長湯曜明慰勉陸軍東引指揮部官兵。（圖／國防部提供）

▲前國防部長湯曜明慰勉陸軍東引指揮部官兵。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

前國防部長湯曜明3日辭世，立法院長游錫堃表示，自己在2002至2004年擔任行政院長期間，湯曜明是國防部長，恪遵職守、指揮若定，是我國國軍保家衛國、捍衛台疆的典範，聽聞湯曜明過世，震驚與不捨。

游錫堃3日晚間在臉書表示，聞湯曜明先生過世，震驚與不捨，自己在2002至2004年擔任行政院長期間，湯曜明是國防部長，恪遵職守、指揮若定，是我國國軍保家衛國、捍衛台疆的典範。

游錫堃回顧，回顧湯曜明1999年擔任參謀總長，率領國軍投入921震災的搶救與重建，厥功甚偉，至今仍為許多重建區民眾感念不已。

游錫堃指出，特別使人難忘的是2000年總統大選，3月18日總統選舉開票後不久，時任參謀總長的湯曜明，第一時間發表聲明，宣布服從民主政治選出的國家領袖並宣示保衛國家安全。

游錫堃說，湯曜明代表國軍，向人民選出的新總統宣誓效忠，使國軍成為台灣有史以來，第一次政權和平轉移的穩定基石。

游錫堃表示，悼念湯曜明的猝然離世，他戮力從公、鞠躬盡瘁的情操，將永留人民心中，祈念湯曜明安息，也請家屬節哀、保重身心。

湯曜明出生於1940年，是中華民國國軍史上第一位台灣本省籍的陸軍總司令、參謀總長、國防部長。

湯曜明畢業於台中二中、陸軍官校31期，軍中綽號為「湯要命」，其人事派系湯家軍堪稱陸軍四大派系之一，歷任實踐大學軍訓教官、陸軍步兵226師長、陸軍八軍團參謀長、陸軍43軍長、陸軍八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長、國防部長。

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