「醫師薪水真的不高…」他嘆小吃店隨便都月入20萬　網看完戰翻了

▲原PO說醫師不像外界想的這麼高薪。非當事人。（示意圖／記者宋良義攝）



記者黃可昀／綜合報導

醫師給人的形象就是高薪職業，不過待遇真的有想像中這麼好嗎？一名男子透露，「當醫師真的覺得薪水不高啦，住院醫師有的連10萬都不到」，即使爬到了主治醫師，一個月頂多20萬，和包租公、餐飲業相比根本不算什麼，「不說小吃店啦，工程師啦，銀行業啦，投資的啦，什麼都跟我們不相上下」，不要再對醫師有過多的憧憬和誤解。

原PO在Dcard表示，住院醫師平均月薪10幾萬，主治醫師可以領到20萬，很資深的主任等級才有機會拿30、40萬。假設以主治醫師月薪20萬的標準來看，「這點錢在那些收房租的眼裡基本上就是零頭，因為我朋友就有不用工作只需要收房租的，月薪也快20萬」，餐飲業其實也很賺，許多老字號小店一個月早就賺超過20萬，還有像是工程師、銀行業等等，都是投資報酬率不輸醫師的行業。

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▲原PO舉例的小吃店不是每間都很賺，但醫師至少收入有保障。（示意圖／記者宋良義攝）



原PO感嘆，「健保制度以前醫師確實賺很大，但健保後醫師的薪水真的是國際被嘲笑的等級」，而且醫護人員的血汗已經眾所周知，超時工作、被病人刁難已是常態，「健保也施行快30年，但台灣人還是普遍認為醫師賺很多，硬要把小孩丟去念醫師」，他認為送小孩念醫學院就能有光明未來已是舊觀念，真的想賺大錢就去學投資，「醫師薪水真的不高啦…」。

不過網友點出，原PO舉例的收租、投資都是家境夠好才辦得到，事前沒有一筆本金哪來的投資可言，如果是靠自己力量扭轉階級，考上醫學院當醫師確實是一條路，「自己努力最簡單安全的就是當醫生啊，金庸就是靠父母了，其他投資沒本是要投個屁，所以你這篇就是廢話」、「當醫生的確是沒以前好賺，但起碼本金累積比你月薪4.5萬的快多了」、「雖然醫師確實有他辛苦的地方，但賺得比台灣9成的人多是事實。」