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盧秀燕任內編20億改善殯葬環境　議員肯定：照顧往生者最後一哩路

▲▼台中市議員羅廷瑋肯定盧市長任內編列20億改善殯葬環境，圓滿照顧往生者最後一哩路。（圖／台中市政府提供）

▲台中市議員羅廷瑋肯定盧市長任內編列20億改善殯葬環境，圓滿照顧往生者最後一哩路。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員羅廷瑋在市議會上不但質詢關心殯葬相關業務，還特別製表顯示生命禮儀管理處積極進行各項改善工程的期程表，為市府平反「死無葬身之地」的謠傳。羅指出，前市長林佳龍只編列2億元興建東勢殯儀館及潭子生命紀念館，而市長盧秀燕則是編列11億元，在外埔、東勢、北屯及太平等地興建納骨塔，顯見盧市長上任後致力圓滿往生者最後一哩路的用心。

▲▼台中市議員羅廷瑋肯定盧市長任內編列20億改善殯葬環境，圓滿照顧往生者最後一哩路。（圖／台中市政府提供）

▲台中市在北屯、大雅、神岡等地設有樹葬園區，目前尚有60%、近1萬個樹葬位。

民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕上任以來，分年編列約20億元改善台中殯葬環境，包含整修既有殯儀館、新增設備、增建納骨塔生命紀念館等，致力提供市民良好的殯葬環境。

▲▼台中市議員羅廷瑋肯定盧市長任內編列20億改善殯葬環境，圓滿照顧往生者最後一哩路。（圖／台中市政府提供）

他並指出，台中市目前有168處公墓園區，仍在使用有94處，全市有35座納骨塔（2處停用），目前正在興建外埔納骨塔，明年也有3處納骨塔興建，包括太平、北屯及東勢區，耗資近11億元，預計可增設逾12萬個骨灰（骸）櫃位，3年後完工。

▲▼台中市議員羅廷瑋肯定盧市長任內編列20億改善殯葬環境，圓滿照顧往生者最後一哩路。（圖／台中市政府提供）

吳世瑋表示，現有的33座納骨塔，容納量已有7、8成，市府已規劃在烏日功德二塔、大甲懷德塔等8座納骨塔再增加近4萬個骨灰櫃位，同時在烏日第9公墓、豐原第8公墓及霧峰第3公墓規劃設置納骨塔。

此外，市府為了響應環保，不但汰舊換新殯葬設備，同時推廣樹葬與海葬等綠色殯葬，除了在北屯、大雅、神岡設有3處樹葬園區，目前尚有60%、近1萬個樹葬位，明年更在清水第二納骨塔規劃樹葬園區，持續精進台中治喪環境，推出各項便民措施，滿足符合現代社會習俗的殯葬需求。

羅廷瑋說，許多議員都關心地方殯葬需求，積極為民發聲，從生管處的工程期程表可以看見市府積極改善台中市殯葬環境，讓大家看見市府的用心，也建議市府要多與地方溝通，讓市民安心。

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