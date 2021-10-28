酒駕遭囚120天！家屬控私刑「害腦漿左移」　看守所親曝原因喊冤

▲受刑人妻子(中)向議員羅廷瑋陳情。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市議員羅廷瑋近日受到民眾陳情，指稱一名從事板模工的男子因酒駕觸法遭判刑120天，並在台中看守所中戒護，不料期間卻疑似遭動用私刑造成重傷，事後雖奇蹟康復，但所方卻百般刁難，不但不讓家屬會面，還一度退回書信。對此看守所副所長針對陳情內容一一澄清，強調「真的誤會大了，不是他想的那個樣子啦！」

陳情民眾控訴，丈夫因酒駕而被關在台中看守所120天，但期間卻疑似被動用私刑，導致頭殼破裂、右腦漿左移，原本醫師宣判可能成為植物人，看守所方因此要求家屬進速領回，疑欲擺脫責任，幸後續受刑人「奇蹟復活」，恢復自主能力，但後續所方卻仍百般刁難拒絕家屬會面，甚至還退回家屬寄送的書信，因此決定向市議員陳情，呼籲台中看守所出面說明，給受刑人、家屬一個清楚的交代。

▲羅廷瑋呼籲台中看守所應該要給個交代。（圖／記者李忠憲攝）

針對民眾指控，台中看守所副所長澄清，「羅議員對事情可能不是那麼瞭解啦！」副所長解釋，該名收容人患有癲癇，當天是在舍房中無預警發作倒下，所方第一時間即將其送醫救護，後續家屬也到所方看監視影帶，確認他跌倒受傷是因為癲癇，而非受到私刑，後續經過治療，收容人恢復狀況良好，已轉到一般病房，「這部分家屬已經看過監視影帶了，當下沒有異議，不了解為何還要去陳抗。」

至於刁難會面，副所長解釋，完全沒有這回事，收容人妻子每個禮拜都有來接見，但可能疫情期間醫院必須要做PCR採檢，因此認為不方便，「但那個是醫院防疫的規定阿，全國都一樣，我們也沒辦法！」

而退回受刑人書信部分，副所長更直呼「根本就是誤會一場」，他解釋，因為家屬寄來的書信中夾有護身符，上面繫有紅線，因矯正機關先前發生過輕生事件，因此規定禁止寄送線繩類物品，「這東西就算進來了，我們也不可能給他掛阿，萬一想不開，這後果我們沒辦法承擔得起啦！是因為這個原因所以才會把信件退回，這部分他也誤會了啦！」

▼從事板模工的男子因酒駕遭判刑120天。