　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「老婆我被打了！」酒駕夫入監險淪植物人　妻下跪遞陳情書

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中一名何姓板模工因酒駕遭判刑120天，不料卻疑似遭到台中看守所私刑導致重傷，一度被醫師診斷「救活也成植物人」。台中市議員羅廷瑋受到何妻陳情，今(25日)下午2時前往台中地檢署陳抗，痛斥所方漠視人權，要求主管機關出面「說清楚、講明白！」

▲▼台中市議員羅廷瑋接受民眾陳情，一名酒駕收容人疑似在台中看守所受到私刑。（圖／記者李忠憲攝）

▲羅廷瑋與何妻一同到台中地檢署陳抗。（圖／記者李忠憲攝）

何妻控訴，丈夫擔任板模工，是個愛家、十分有責任感的好爸爸，因工作下班有時會喝保力達B或啤酒，因此回家的路上遇到警察才被開出酒駕罰單，但先生因無力繳納12萬元罰鍰，選擇自己承擔120天刑責，都沒有告知家人，直到要入監了家屬才收到通知。而在何男受刑第2天，即因不明原因受到重傷，導致頭顱破裂、右腦腦漿位移，醫師當時診斷，「這人救不活了，就算救活也成了植物人」，令2個兒子傷心欲絕。

何妻表示，在丈夫重傷期間，看守所戒護人員屢次威脅家屬要求領回受刑人保外就醫，但家裡無力負擔醫護，「但每天都有人逼我們家屬將受刑人領回家自己照顧，是不是要逼得我們全家一起去死？」何妻無助之下只好求助神佛，先生最後奇蹟似突然醒來，但戒護人員刁難卻加重，拒絕家屬探望，「不知道他們在怕什麼！」

何妻指控，丈夫在培德醫院與療養院間換來換去，所方就是無所不用其極刁難見面，甚至還一度退回書信，後經百般阻撓，終於能夠與虛弱的先生通話，不料先生卻透露「老婆，我在裡面被人打了」，令妻子晴天霹靂，決定向羅廷瑋求助，盼地檢署長官不要擺脫責任，給家屬一個交代，負起受害者未來無法自理的照顧賠償以及生計問題。羅廷瑋更喊話，「希望監所是受刑人懺悔的場所，而不是危機四伏的場所！」

羅廷瑋下午與何妻一同前往台中地檢署陳抗，高喊「苦窯難蹲，活人受罪」，並嗆聲書記官長，「你們應該派代表接受人民的陳情，我們已經按鈴申告了，現在要你們積極辦理，你站在那邊看，也不願意接見，有這麼不食人間煙火？」後書記官長接下陳情書，並帶進地檢受理。

▼羅廷瑋嗆聲後，書記官長出面接下何妻的陳情書。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中市議員羅廷瑋接受民眾陳情，一名酒駕收容人疑似在台中看守所受到私刑。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中市議員羅廷瑋接受民眾陳情，一名酒駕收容人疑似在台中看守所受到私刑。（圖／記者李忠憲攝）

ET快訊
28組幸運兒！2張加碼券1000↑入袋　675穩坐最大贏家
粉絲團要賣了！鄧佳華何去何從？　連千毅說出下一步
18歲男剛拿到駕照　騎車到這兜風收「18張罰單」
快訊／客庄券第3週抽籤　「2組」身分證末碼中了
LIVE／第3輪開抽！　10萬份500元「客庄券」來了
議員女兒涉販毒現身！　「對不起媽媽」4聲明：只是買晚餐
快訊／鈕承澤「媽媽牌」成功　檢方同意延後入監
陳時中聽到有人想打「這款疫苗」！霸氣喊：我陪你去，Anyti
快訊／私立托嬰中心爆虐嬰！　7位幼兒遭掌嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

22歲女兒陷販毒風波！議員哽咽坦承「有疏失」：全力配合調查

外籍女看護搖身變大廚！海鮮餐廳大展手藝吃客讚爆...老闆慘了

老闆出售年收8億粉絲團　鄧佳華何去何從？連千毅說出下一步

慘了！他騎新車到彰化139縣道兜風　30天收16張罰單

夜市追砍情敵大喊臭俗辣　宜蘭「香蕉哥」和小弟下場曝

咬死人比特犬前往「服刑」　若無符合條件收養恐遭終身監禁

毒鴛鴦遇警盤查他一個動作露餡　女友嘆：真是豬隊友！

知名牧場驚爆兔群攻擊1歲童　小指被咬斷一截狂噴血父母嚇壞　

李義祥60萬交保檢方抗告成功　花蓮高分院：有繼續羈押必要性

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

22歲女兒陷販毒風波！議員哽咽坦承「有疏失」：全力配合調查

外籍女看護搖身變大廚！海鮮餐廳大展手藝吃客讚爆...老闆慘了

老闆出售年收8億粉絲團　鄧佳華何去何從？連千毅說出下一步

慘了！他騎新車到彰化139縣道兜風　30天收16張罰單

夜市追砍情敵大喊臭俗辣　宜蘭「香蕉哥」和小弟下場曝

咬死人比特犬前往「服刑」　若無符合條件收養恐遭終身監禁

毒鴛鴦遇警盤查他一個動作露餡　女友嘆：真是豬隊友！

知名牧場驚爆兔群攻擊1歲童　小指被咬斷一截狂噴血父母嚇壞　

李義祥60萬交保檢方抗告成功　花蓮高分院：有繼續羈押必要性

日月光投控Q3獲利、毛利率創新高　前三季EPS 7.66元

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

中信盃黑豹旗／育成鏖戰近3小時　郭子齊再見安喜歡被隊友抱

國中少女教室「含棒棒糖」　男師一對一面談大罵：欲求不滿嗎

中職將全面開放觀眾　聯盟會向主管機關提出核備

北市自購疫苗「局處不代辦藥品採買」？　黃珊珊：那是原則

家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

捷運廣告超吸睛　五倍券購物清單輕鬆搞定

蔡英文稱「美國將會協防台灣」　陸學者神回這句話

22歲女兒陷販毒風波！議員哽咽坦承「有疏失」：全力配合調查

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

C300哥抓到了！撞外送員逃逸　21歲屁孩車主坦承犯行被送辦

低收嬤拾荒賺10元撿發票　女大生報案：停車場壞蛋

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

特斯拉跳樓腰斬300萬　車主被當盤子怒告結局曝

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

鄧佳華收公文臉書哀號　民事案強制執行

即／高雄托嬰中心爆虐嬰！7幼兒受害

隨機刺死無辜騎士判死！民事判賠1600萬

更多熱門

相關新聞

審預算「僅18人出席」流會了！網全看傻

審預算「僅18人出席」流會了！網全看傻

時代力量台南市議員林易瑩今（28）日下午突然發文，以新聞口吻發布「快訊」，指出台南市議會今天要預算審查，結果經議事人員確認，現場議員只有18位出席，根本沒有達到半數，主席只能在下午1點44分宣布流會。貼文一出，不少網友直喊扯，「連上班出席這麼簡單的事都做不到，還敢領薪水？」

專騙新加坡華人　維安特勤攻堅逮17人

專騙新加坡華人　維安特勤攻堅逮17人

機組員突破性感染累積5例！

機組員突破性感染累積5例！

陪侍假扮客人？陳時中放話：警察用聞的就知道

陪侍假扮客人？陳時中放話：警察用聞的就知道

「社區基本上是安全的」！陳時中：近期都舊案

「社區基本上是安全的」！陳時中：近期都舊案

關鍵字：

台中看守所羅廷瑋議員陳情酒駕私刑影音

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面