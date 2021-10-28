「老婆我被打了！」酒駕夫入監險淪植物人　妻下跪遞陳情書

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中一名何姓板模工因酒駕遭判刑120天，不料卻疑似遭到台中看守所私刑導致重傷，一度被醫師診斷「救活也成植物人」。台中市議員羅廷瑋受到何妻陳情，今(25日)下午2時前往台中地檢署陳抗，痛斥所方漠視人權，要求主管機關出面「說清楚、講明白！」

▲羅廷瑋與何妻一同到台中地檢署陳抗。（圖／記者李忠憲攝）

何妻控訴，丈夫擔任板模工，是個愛家、十分有責任感的好爸爸，因工作下班有時會喝保力達B或啤酒，因此回家的路上遇到警察才被開出酒駕罰單，但先生因無力繳納12萬元罰鍰，選擇自己承擔120天刑責，都沒有告知家人，直到要入監了家屬才收到通知。而在何男受刑第2天，即因不明原因受到重傷，導致頭顱破裂、右腦腦漿位移，醫師當時診斷，「這人救不活了，就算救活也成了植物人」，令2個兒子傷心欲絕。

何妻表示，在丈夫重傷期間，看守所戒護人員屢次威脅家屬要求領回受刑人保外就醫，但家裡無力負擔醫護，「但每天都有人逼我們家屬將受刑人領回家自己照顧，是不是要逼得我們全家一起去死？」何妻無助之下只好求助神佛，先生最後奇蹟似突然醒來，但戒護人員刁難卻加重，拒絕家屬探望，「不知道他們在怕什麼！」

何妻指控，丈夫在培德醫院與療養院間換來換去，所方就是無所不用其極刁難見面，甚至還一度退回書信，後經百般阻撓，終於能夠與虛弱的先生通話，不料先生卻透露「老婆，我在裡面被人打了」，令妻子晴天霹靂，決定向羅廷瑋求助，盼地檢署長官不要擺脫責任，給家屬一個交代，負起受害者未來無法自理的照顧賠償以及生計問題。羅廷瑋更喊話，「希望監所是受刑人懺悔的場所，而不是危機四伏的場所！」

羅廷瑋下午與何妻一同前往台中地檢署陳抗，高喊「苦窯難蹲，活人受罪」，並嗆聲書記官長，「你們應該派代表接受人民的陳情，我們已經按鈴申告了，現在要你們積極辦理，你站在那邊看，也不願意接見，有這麼不食人間煙火？」後書記官長接下陳情書，並帶進地檢受理。

▼羅廷瑋嗆聲後，書記官長出面接下何妻的陳情書。（圖／記者李忠憲攝）