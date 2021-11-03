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陸本土疫情涉17省631例　鍾南山：病例還會再增、1個月基本能控制

▲河北石家莊疫情。（圖／CFP）

▲河北石家莊本土疫情升溫。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎本土疫情自10月中再起，從西北地區迅速蔓延擴散，累計確診人數至今（3）日已達631例、波及17省，疫情防控形勢仍處於嚴峻狀態。對此，大陸中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山表示，「現在估計距離疫情的峰值還有一段時間，但是不會太長，算起來一個月基本是應該可以考慮能夠控制的。」

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

▲大陸中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，鍾南山稱，在目前情況下，還是需要持續性爭取零感染，中國防得再好，也不可能沒有感染，「你不可能消滅病毒，但是我們可以把病毒引起的感染危害縮到最小，所以爭取零感染在目前這個情況下還是需要的。等病死率明顯降低、全民充分打了疫苗、且社區的防護、個人的防護都形成習慣後，逐漸形成常態。」

對於外界批評，大陸官方採取的「零傳播政策」成本過高，鍾南山則認為，相較於有些國家「感染後再治療」的做法，「中國的零傳播政策並非成本過高，而是一種低成本的策略。」

鍾南山強調，目前新冠病毒的傳染性比較強，死亡率看起來沒有增加，但在重症人、老人中還是要非常注意，「很多老人沒有接種疫苗，希望在年底至少有80%以上全民接種全程疫苗，而且要特別關注老人，在可能的情況下加注第三劑的話是非常有效的。」

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

▲大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

面對現階段境內疫情反覆，大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則表示，「隨著疫苗兩次接種後，越來越多的國家都會開始加強第三針的接種，第三針的接種成為非常好的全球性選擇，但是完成第三針的接種還需要一段時間。」

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