青少年打第二劑BNT「心肌炎機率增10倍」？指揮中心揭數據

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

有國外研究指出，青少年接種第二劑BNT發生心肌炎機率，較第一劑高出10倍以上，讓不少家長憂心是否該讓孩子完整接種疫苗。今指揮中心說明國內相關狀況，將再提供資訊給專家評估，是否該讓青少年完整接種。

今有專家指出，相比第一劑，少年接種第二劑BNT發生心肌炎機率高出10倍以上，昨中研院研究員何美鄉也警告，台灣青少年施打第一劑後心肌炎的的粗發生率，是「美國青少年的兩倍」，直言專家都說接種疫苗利大於弊，「但從來沒有提出台灣利與弊的數據分析，以供家長們參考」。

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指揮中心發言人莊人祥今表示，台灣目前尚未有12~17歲接種第二劑的資料，僅有第一劑的接種資料，且第13期接種也是打18歲以上，所以不會有第二劑的發生率資料。

莊人祥說明，若是參考其他國家資料，以美國為例，12~15歲男性接種第二劑發生率為39.9，第一劑則為4.2;在16~17歲男性方面，第二劑發生率是69.1，第一劑是5.7，所以所以10倍機率應指16~17歲男性部分。

對於是否該打第二劑，莊人祥表示，會評估本土疫情爆發時，12~17歲有多少感染個案，根據資料，12~17歲男女感染機率，每百萬人中男性292人，女性282人，有關感染個案都沒有重症，這部分會提供給ACIP專家委員再來評估。

