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總統官邸警衛室主任買私菸緩起訴　七星少將排假上6小時法治教育

▲總統蔡英文出席「第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

台北地檢署日前偵辦菸品走私案，查出總統警衛室主任陳敏華利用總統出訪行程購買50條菸，檢察官予陳敏華緩起訴1年處分，須繳交國庫新台幣4萬元，並參加法治教育6小時。據了解，陳敏華已排假準備參加法治教育課，這也創下總統府侍衛室所屬將領因案，被判參加法治教育的首例，國防部對此事態度也相當低調，排假上課一事「不予回應」。

台北地檢署持續偵辦菸品走私案，針對上百名單純購菸者，依違反《稅捐稽徵法》處分緩起訴，檢察官查出陳敏華當時購買50條菸，考量他購買未稅香菸逾法定數量，犯後坦承犯行，予緩起訴處分，期間1年，須繳交國庫4萬元，並參加法治教育6小時。

根據媒體報導，知情人士透露，陳敏華已排休假準備參加法治教育課，而這也創下總統府侍衛室所屬將領因案，被判參加法治教育的首例，也讓軍人「武德」及尊嚴受到各界質疑。

對此，國防部發言人史順文僅表示，國軍的人事作業，均在考量各項條件符合後，依法、依程序，公平、公正完成評選以及薦報，國防部依法行政，其他沒有評論。

總統蔡英文在2019年出訪太平洋友邦期間，國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關，當時坦承購賣私菸的總統府侍衛室「永和」警衛室少將主任林國欽、陳逸夫少將等人，均因坦承購買而遭記過、拔官。

不過，當時的總統府警衛室上校主任陳敏華則向總統府、國安局否認購買私菸，因此順利在2020年7月1日晉升少將。但陳敏華購買私菸傳聞不斷，因此陳敏華當時還被封為「七星少將」。

蔡英文在今年6月23日主持「民國109年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，共有20人晉升將官，晉任中將人員為沈世偉、蔣正國、黃志偉、姜光華、張元斌等5人。

另外，晉任少將人員則為彭國洲、張翕、李傑、李其桓、巫道安、賴政豐、張冠軍、陳信助、馬吉瑞、林傳盛、唐才彬、何振翔、楊玉琪、顏大任、陳敏華等15人。

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