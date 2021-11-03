快訊／防彈背心準備好了？　林靜儀喊話對手：打場「不要恐懼的選舉」

記者呂晏慈／台北報導

台中二選區立委補選將在明年1月9日投票，民進黨3日徵召前立委林靜儀參戰，由於她曾說「穿防彈衣才能選台中第2選區」，引發鎮瀾宮董事長、前立委顏清標不滿回嗆「你去問一下有誰穿過？」對此，林靜儀反擊，很多在地民眾要參與不同政黨的政治活動，會感到不安、不敢參加活動，要求對手承諾打一場「不要恐懼的選舉」。

▲民進黨前立委林靜儀將代表民進黨參與中二立委補選。（圖／記者林敬旻攝）

林靜儀今天下午參加民進黨「勇敢接力、贏回正義」記者會，會中被媒體問及補選期間是否會穿著防彈背心，她回應，非常希望改變中二選區的印象，希望她和對手能夠打一場「人民參與政治活動的時候，不要恐懼的選舉」。

林靜儀說，她自己並沒有什麼害怕，但是很多在地民眾要參與不同政黨的政治活動，會感到不安、不敢參加活動，希望這次選舉可以讓選民參與政治是一件自然而且開心的事情，是一件可以充分瞭解每個人政策、開開心心決定投票的一件事。

至於過去「防彈背心」是誰說的，林靜儀表示，去年台灣基進前立委陳柏惟剛當選立委時，曾經在訪問中提到，有選民聽到他要參選，就送他防彈背心，她也曾聽聞在地議員過去的經驗；強調這次選舉能夠讓大家看見，中二選區在參與政治活動的時候，可以開開心心行使公民應有的權利。

媒體問及，事前是否曾拜會民進黨地方大老和黨公職，林靜儀回應，她已先打電話向在地黨公職請教，希望在地能夠充分合作，且其卸任立委後仍參與地方醫療界活動、地方團體的活動，過去一年多也常與意見領袖見面。

林靜儀坦言，在陳柏惟遭罷免當晚，就接到來自民進黨和台灣基進的電話，詢問自己的戶籍在哪裡，原本她對於參選一度有點遲疑，因為過去一年她仍有其他生涯規劃，但面對黨和國家有需要的時候，她會扛下這個責任來。

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