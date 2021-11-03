快訊／不滿民進黨2022六都擬採全徵召　正國會中常委譙「沒收黨內民主」

▲陳茂松。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨3日召開中執會，處理「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案」，擬直接徵召六都和非執政縣市市長人選，然而此舉引發正國會中常委陳茂松不滿，痛批民進黨秘書長林錫耀「欺上瞞下」、「是新潮流的秘書長不是黨的秘書長」，宣布缺席執會，拒絕為特別條例背書；並有15個地方黨部主委連署呼籲，2022縣市長提名應回歸全面初選機制。

據了解，由於民進黨全代會工作小組無法凝聚共識，中執會原擬由民進黨主席蔡英文親提案，提請中執會討論通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案」，內容包括直轄市和非執政縣市長人選採徵召，僅基隆市、屏東縣採初選。

因不滿提名條例草案內容，陳茂松下午2點在中央黨部1樓接受媒體訪問痛批，林錫耀「欺上瞞下」、沒收黨內民主，民進黨常常說要捍衛民主，但現在黨內民主卻被放在腳下踩，「秘書長是王八蛋、不要臉」，每次他提出討論就被引導成派系鬥爭，「這樣的秘書長想要隻手遮天，他是新潮流的秘書長不是黨的秘書長」，並宣布正國會中執委今天集體缺席中執會，拒絕為特別條例背書。但據了解，正國會的基隆市長林右昌、民進黨團書記長蔡適應、台中市議員周永鴻等人均如期出席。

陳茂松並指，民進黨幾十年來依照提名條例推動初選，這樣對政黨輪替也有正面效用，2018年採用現任優先、徵召的方式提名縣市首長，卻輸得一塌糊塗，選舉對策委員會被媒體笑是「選錯會」，現在林錫耀主張六都全部徵召、非執政縣市也要徵召，這樣對嗎？並指林錫耀完全站在新潮流的立場、想要隻手遮天，如果他這麼厲害，乾脆徵召他參選新北市長。

陳茂松嗆聲說，距離下周全代會還有10天，要看黨中央怎麼處理此爭議，否則不排除全代會還會有大動作；同時稱尊重蔡英文的智慧，「不要嘴上說民主，黨內民主又放在腳下踩。」

此外，民進黨15個縣市黨部主委集體聯署「落實黨內民主、推出最強人選、爭取最大勝利」連署，呼籲2022縣市長提名全面回歸初選機制，包括基隆市、桃園市、台中市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、勞工黨部主委均參與連署。