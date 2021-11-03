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社會 社會焦點 保障人權

失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身套袋「塞40公斤石塊」丟河

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

台北市一名張姓男子離婚後在酒店結識一名小20歲的林姓女子，2人大談父女戀，張男大手筆包養林女，每月給至少10萬元生活費，還買BMW新車供林女代步，未料卻成為彰化埔鹽東螺溪畔的一具浮屍，林女因涉有重嫌遭收押。據了解，張男被發現時全身被袋子包裹住，袋內還被放入約40公斤重的石塊，並以塑膠繩層層綁好，就是要讓張男沉入河底，手段相當凶狠。

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害張男，張男被發現時還被袋子層層捆好，並放入約40公斤重的石塊。（圖／翻攝自爆料公社）

51歲的張姓男子離婚後，在台北認識一名小20歲的林姓酒店小姐，2人相處後張男陷入溫柔鄉中，不但每月給林女10萬元的包養費，更買了全新的BMW送給對方當代步工具，未料張男卻在日前離奇失蹤，被發現時竟成水流屍。

據了解，張男被發現時，全身被大袋子包裹住，袋子內還裝有大量石塊、空磚等，外層還以塑膠繩層層將張男捆住，就是希望張男可以沉入河底、永不見天日。據指出，張男的屍體被拖上來時，大約上百斤重，警消耗費半小時才將綁住張男的層層塑膠袋和袋子剪開。初步判定，張男體重約為60公斤，林女為讓張男沉入河底，至少放了約40公斤重的石塊與空磚，也因此讓警方研判林女不可能獨自犯案。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲張男被抬上來時，警消耗費大約半小時才將張男「解開」。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

警方表示，全案一定還有共犯在逃，且共犯與林女關係可能相當密切，但林女對此仍語帶保留；至於張男的友人指控林女家人有可能涉案，警方對此已將林女的父親、母親和弟弟3人列為關係人，將進一步傳喚到案以釐清相關案情。

▲▼彰化流水腐屍，10萬包養小20歲酒店妹！美豔蛇蠍女竟嫌少　設局誘殺純情男。（圖／翻攝臉書）

▲警方初步研判，林女不可能獨自犯案，應仍有共犯在逃。（圖／翻攝臉書）

警方調查，10月29日有民眾在埔鹽地區東螺溪畔發現一具水流屍，被發現時遺體已經腐爛難辨，經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的張男特徵符合，經深入調查，發現林女設有重嫌，全案由彰化警方與台中市刑大共同偵辦，在確認林女涉嫌重大後，已立即報告檢察官核發拘票，並於2日晚間拘捕林嫌到案。

林女到案後避重就輕，只坦承有跟張男同遊中起口角衝突，同行友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願多說，警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准。

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