絲襪控偷拍華航女地勤！貼文「看了弟弟都會...」　她怒告竟慘敗

▲桃園航勤公司陳姓員工以手機竊錄女地勤聊天畫面，上傳至社群網站，還留言「女地勤穿制服絲襪，看了弟弟都會勃起」等語。（資料照／記者沈繼昌攝，照片人物與新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園航勤公司陳姓男子今年7月間在桃園機場二航廈入境海關室值勤，見華航1名女地勤身材曼妙，忍不住以手機竊錄其與同事聊天畫面，並上傳至推特社群網站，還留言「華航女地勤身材越看越好，穿制服絲襪鞋子看了弟弟都會勃起硬」等語，事後遭華航女地勤報警提告；桃檢認為，現場非密閉空間，客觀上尚與刑法上之妨害秘密罪之構成要件不符，偵結陳不起訴處分，但另函送主管機關，釐清有無違反性騷擾防治法進行裁處。

檢警調查，29歲的陳姓男子今年7年29日下午3時許，於桃機二航廈入境海關室前，見華航女地勤人員身材曼妙，在櫃檯與同事聊天，陳男以手機偷拍畫面還上傳到推特社群網站供不特定人士瀏覽，陳還在影片留言說「華航女地勤在聊天，身材是越看越好，穿制服絲襪鞋子，看了弟弟都會勃起硬」等文字，女地勤事被告知遭偷拍向航警局報案，針對陳男提出妨害秘密罪之訴。

陳男在桃檢複訊時坦承對女地勤拍攝，但否認有妨害秘密犯行，辯稱當時在工作，負責海關室旁邊的轉盤工作，覺得女地勤很漂亮，所以當下就以手機拍攝；女地勤則指稱，陳男拍攝地點是公開區域，搭乘班機入境旅客或桃機員工都可以自由進出，沒有具體設施阻隔，被偷拍時正和同事聊天，不是具有隱私性活動。

桃檢查出，所謂妨害秘密罪所稱非公開活動，意指活動在客觀上已利用相當環境或採取適當設備，所謂受刑法保護之隱私權，根據現場畫面、偷拍錄影等，該處所並未加設隔板等確保活動隱密，也非密閉空間；檢方審酌，陳男任意拍攝他人談話行為雖有不妥，但難認當時是非公開活動，客觀上尚與刑法上之妨害秘密罪之構成要件不符，偵結予以陳不起訴處分。

此外，陳男在影片下方留言「看了弟都會勃起硬」等語，有無違反性騷擾防治法第20條規定，則另外函送主管機關依法裁處。

【更多新聞】

►前調查官盜賣1.68億毒品！妻助洗錢穿GUCCI鞋出庭：記不得了

►影／結伴桃園山區釣魚1人落水 2小時後救上岸家屬忍痛放棄急救

►診所突拉下鐵門...女遭格雷式性侵 逃走被拉回手腳綁床咬胸指侵