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網紅殺妻！用「iPad竊聽」老婆和男子嘻笑聊天　連開4槍斃了2人

▲▼ 美國網紅阿布拉班（Ali Nasser Abulaban）被指控槍殺28歲妻子安娜（Ana Abulaban）與其男性友人雷伯恩（Rayburn Barron）。（圖／翻攝FB帳號Ana Marie Abulaban、TikTok@jinnkid）

▲美國網紅阿布拉班（右）被指控槍殺妻子安娜（左）與其男性友人。（圖／翻攝FB帳號Ana Marie Abulaban）

記者吳美依／綜合外電報導

美國網紅阿布拉班（Ali Nasser Abulaban）在iPad上安裝竊聽app，偷聽到28歲妻子安娜（Ana Abulaban）與其男性友人有說有笑，頓時妒火中燒，立刻奔回公寓，連開4槍殺害2人。他被指控2項一級謀殺罪，但出庭時堅決否認犯行，目前仍遭拘留，不得保釋。

綜合外媒報導，29歲的阿布拉班暱稱「JinnKid」，在TikTok擁有近百萬粉絲，但近日婚姻觸礁，10月18日被妻子要求搬出去。他3天後趁著家裡沒人，回到公寓大肆破壞，還在5歲女兒的iPad裡偷偷安裝竊聽app，當天稍晚失控殺人。

警方抵達現場時發現，安娜頭部中彈，其29歲友人雷伯恩（Rayburn Barron）身中3槍，雙雙陳屍客廳。阿布拉班犯案後，立刻去接女兒下課，並且一邊開車一邊報警，45分鐘後火速落網。雖然他接受偵訊時一度承認殺人，卻辯稱是因為妻子外遇，出庭後態度丕變，拒不認罪。

嫌犯的23歲表弟馬里納利（Louis Marinari）表示，阿布拉班非常善妒，且對安娜的控制欲很強，夫妻倆今年2月搬到加州聖地牙哥（San Diego）後，女方社交生活越來越活躍，「他再也無法控制她，這讓他發狂了」，或許這就是釀成悲劇的原因之一。

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