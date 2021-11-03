李子柒陷合約糾紛　中國下一個外宣網紅何在

▲李子柒的YouTube已超過3個月沒更新。



文／中央社北京2日電

被視為「中國代言人」的網紅李子柒，10月下旬控告她的行銷公司杭州微念，微念昨天則回應將依法應訴。這一合約糾紛，讓中國官方及民間頓生「下一個李子柒在哪裡」的思考。

號稱在國內外擁有逾1億粉絲的李子柒陷入司法風波，且停止推出新作後，一度讓中國宣傳部門顯得尷尬。面對李子柒的官司，中共一線官媒大多淡化處理，且避談她以往被視為「中國代言人」的風光事蹟。

部分娛樂及財經媒體雖對李子柒的官司有較多報導，但多半著重在合約糾紛的表象，並未深入觸及中國文娛產業與資本掛鉤的現象，以及中國刻意妝點國際形象的問題。

本名李佳佳的李子柒現年31歲，以拍攝農村美食短片起家，2016年起在新浪微博爆紅，2017年下半年更轉戰YouTube，聲名大噪，開始受到中國內外的粉絲推崇，甚至開發出周邊商品，也讓她受到中國官方的注意。

▼李子柒的影片以農村生活為主，受到海外網友歡迎。（圖／翻攝李子柒 Liziqi YouTube）



2019年底至2020年初，粉絲量暴增的李子柒，更接連獲得中國媒體頒發的「年度文化傳播人物獎」及「2019十大女性人物」頭銜，央視、人民日報、新華社等一線官媒乃至於共青團，都曾對她的成就表示肯定，讚揚她成功為中國代言、將中國文化對外傳播。

YouTube頻道訂閱量突破1600萬人，加上內容不涉政治，李子柒成為全球網路上訂閱量龐大、且為數不多的的中國形象正面宣傳者，儼然被視為體制外的大外宣。如今她的創作隨著合約糾紛戛然而止，除了令粉絲惋惜，也讓中國宣傳機構及民間思考「下一個李子柒在哪裡」？

一位中國文化界人士向中央社記者表示，中國民間不乏有創意的自媒體人，但人數眾多，被挖掘的機會相對有限，加上官方對網路管制日趨嚴格，創意因此被消磨，連帶難以出頭，只能以低俗搏取流量。至於官方，在中國國際處境惡化且形象欠佳下，對外宣傳無法討喜。而民間的創意又缺乏露出管道，要產生「下一個李子柒」，恐怕有待時間挖掘。

這位人士指出，李子柒暴紅後陷入糾紛，凸顯的是中國「資本過度介入」文娛產業的另一層問題。當網紅及背後出資者都過分陷入逐利狀態時，便難再有佳作，甚至直接斷炊，連作品也出不來。

李子柒自7月14日在YouTube及臉書張貼影片後，就未再發布任何新作。8月底，她在網路上寫下「報了個警」、「太可怕了！資本真的是好手段」，引發各界議論。當時外界便猜測，她停發新片應與合約糾紛有關。

10月25日，李子柒以自己旗下公司名義控告微念及其負責人劉同明，理由是不滿微念給予她的持股、分紅等待遇，使李子柒停止發表新作的原因檯面化。微念1日晚間則首度發表聲明，證實收到法院訴訟通知，表示將依法應訴。