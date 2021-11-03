網球女將爆遭陸前副總理拐上床　王婉諭：越不民主權勢性侵越嚴重

▲中國網球名將彭帥。（資料照／記者林世文攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國網球名將彭帥2日晚間自爆與75歲的中國國務院前副總理張高麗發生不倫戀，被張高麗帶回家性侵，張高麗的妻子康潔甚至在門外把風，文章一出，彭帥微博旋即遭到關閉，相關文章被刪光。對此，時代力量立委王婉諭3日表示，權勢性侵、性騷的問題在各國可能都會出現，但是可以想見，在越不民主、越威權的地方，這樣的事情就可能更加嚴重。

王婉諭直言，如今在中國的極權、權威體制之下，發生這樣疑似權勢性侵的事情，第一時間中國媒體的反應，卻是全面封鎖相關新聞、討論，正好顯現言論自由這件事，在中國是完全不存在的！若今天在台灣發生這樣不幸的事情，至少身為民主國家，能透過輿論的關注與討論、引起大家的重視，同時也有後續的法律處置等等，甚至凸顯法規不足，進一步推進修正。

王婉諭表示，而此次事件中最讓她在意的部分，是彭帥在聲明中說到，覺得在事情發生過後自己是不乾淨的人，甚至在網路討論中，也出現部分討論被害人長相、甚至是檢討被害人的聲音，其實都顯現了，無論是台灣還是中國，甚至是國際上，被害人的弱勢與無助都是同樣存在的。

王婉諭呼籲，需要建立從根本上進行觀念倡議及防治的機制，打造受害者能夠發聲的友善環境、讓體制內的每一個旁觀者停止沉默，也讓有權力者認知到自身行為的嚴重性。