逾50％媽媽陷產後憂鬱　跨黨派女立委籲心理諮商納產檢項目

▲陳秀寳（中）、王婉諭（右）呼籲將心理諮商納入產檢項目。（圖／陳秀寳國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

根據醫學中心統計，台灣約有50至80%媽媽產後3至4天內會發生產後情緒障礙，最嚴重的產後精神病發生率亦達1至2‰，國外研究病人約有5%的自殺率及4%的殺嬰率。民進黨立委陳秀寳、時代力量立委王婉諭29日舉行記者會呼籲，應該重視孕產婦憂鬱的問題，並評估將孕產婦心理諮商納入第三孕期產檢與產後1個月回診的檢查項目。

王婉諭談及，根據國健署統計，產後憂鬱症的發生率有10到20%，產後情緒低落有30至80%，因為在孕產期確實因為生理上有較多不適，然而，醫療衛生體系現在較注重生理健康，相對忽視心理健康，應該思考如何加強後期輔導，例如透過產檢、月子中心等，讓心理健康高風險的孕產婦得到支持，或者利用「育兒互助團」的概念，讓核心家庭的家長可以得到喘息的機會。

陳秀寳也說，現有機制將孕產婦的心理健康列為衛教項目，但效果有多少、又有多少孕產婦實際受到切實的衛教，顯有疑慮，很多孕產婦在產後身體恢復與新生兒照護壓力環繞下，大多都忽視自己的情緒，怎麼還能要求孕產婦「自己接住自己」？除了各種育兒補助外，更應該打造健康的生育環境，不要讓還願意生養的孕產婦陷入憂鬱的困境。

諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群表示，現行社會上對於女性與媽媽的期待，常常讓孕產婦變得無助與無望，孕產婦的憂鬱情緒發生率非常高，目前大多數的媽媽選擇忽視，但這並不會讓情緒消失，反而更有可能演變成憂鬱症。

對於立委建議，國健署婦幼建康組科長曾桂琴說明，現行孕婦手冊內有提供兩題自我檢核的題項，在產檢期間，若婦產科醫師認為有需要，會轉介精神科提供相關診斷；衛福部心口司科長廖敏桂則說，過去專家會議有討論過孕產婦心理健康納入產檢項目議題，但因後續跨司署與預算問題而停滯，目前針對孕產婦心理衛生，是透過宣導影片與紙本文宣進行。