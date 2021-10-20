普悠瑪事故3周年　邱顯智：台鐵ATP故障仍逾3百次「哪門子改革？」

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台鐵6432次普悠瑪列車2018年10月21日在蘇澳新馬站出軌，造成18死116人輕重傷，時代力量立院黨團20日舉行記者會，批評普悠瑪事故屆滿3周年，台鐵的列車自動保護系統（ATP）故障比例仍然非常高，完全沒有任何改善，截至今年9月故障件數達341件，平均每天有1.26件故障，這是哪門子台鐵改革？

時代力量黨團今天舉行「普悠瑪事故三周年，ATP仍天天故障」記者會。時代力量立委邱顯智表示，根據統計，2019年台鐵列車上ATP故障件數高達472件，2020年故障數有436件，2021年9月為止，故障數已達341件，顯示台鐵針對ATP故障完全沒有任何改善，「請教交通部長，到底這是哪門子的台鐵改革？」

邱顯智批評，台鐵每天有1000班次列車、載著60萬人在路上跑，社會大眾是天天在面對ATP故障嗎？呼籲交通部應該監督台鐵改善。

普悠瑪事故家屬林小姐會中坦言，行政院台鐵總體檢報告中共144項改善事項，到今天為止已經有9成解除，其中也包括改善邊坡的部分，但2021年又發生太魯閣列車出軌事故，行政院解除的標準是什麼？

此外，宜蘭地檢署2019年6月6日依過失致死罪起訴司機員尤振仲、前台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所所長吳榮欽等3人，宜蘭地院10月18日宣判一審結果，尤振仲遭判4年6個月徒刑，而柳燦煌及吳榮欽則獲無罪。

對此，林小姐質疑，交通部前部長林佳龍曾坦承普悠瑪列車採購跟驗收部分確實有瑕疵，宜蘭地檢署起訴書也載明驗收規定將ATP列為「應確認事項」，是強制性、不是選擇性，負責承辦驗收的柳燦煌及吳榮欽卻無罪，是疑點重重。