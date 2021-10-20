　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普悠瑪事故3周年　邱顯智：台鐵ATP故障仍逾3百次「哪門子改革？」

▲▼邱顯智、王婉諭、陳椒華舉行記者會質疑普悠瑪事故。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台鐵6432次普悠瑪列車2018年10月21日在蘇澳新馬站出軌，造成18死116人輕重傷，時代力量立院黨團20日舉行記者會，批評普悠瑪事故屆滿3周年，台鐵的列車自動保護系統（ATP）故障比例仍然非常高，完全沒有任何改善，截至今年9月故障件數達341件，平均每天有1.26件故障，這是哪門子台鐵改革？

時代力量黨團今天舉行「普悠瑪事故三周年，ATP仍天天故障」記者會。時代力量立委邱顯智表示，根據統計，2019年台鐵列車上ATP故障件數高達472件，2020年故障數有436件，2021年9月為止，故障數已達341件，顯示台鐵針對ATP故障完全沒有任何改善，「請教交通部長，到底這是哪門子的台鐵改革？」

邱顯智批評，台鐵每天有1000班次列車、載著60萬人在路上跑，社會大眾是天天在面對ATP故障嗎？呼籲交通部應該監督台鐵改善。

普悠瑪事故家屬林小姐會中坦言，行政院台鐵總體檢報告中共144項改善事項，到今天為止已經有9成解除，其中也包括改善邊坡的部分，但2021年又發生太魯閣列車出軌事故，行政院解除的標準是什麼？

此外，宜蘭地檢署2019年6月6日依過失致死罪起訴司機員尤振仲、前台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所所長吳榮欽等3人，宜蘭地院10月18日宣判一審結果，尤振仲遭判4年6個月徒刑，而柳燦煌及吳榮欽則獲無罪。

對此，林小姐質疑，交通部前部長林佳龍曾坦承普悠瑪列車採購跟驗收部分確實有瑕疵，宜蘭地檢署起訴書也載明驗收規定將ATP列為「應確認事項」，是強制性、不是選擇性，負責承辦驗收的柳燦煌及吳榮欽卻無罪，是疑點重重。

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
LIVE／「888元農遊券」再抽22萬幸運兒！開獎直播
嬤崩潰「孩子白死！」鳳梨也火大　父向檢警誠懇道歉了
岳父母嫌窮逼離婚！2年後無聲電話讓他淚崩
金曲歌手昏迷「腦缺氧太久」！經紀人證實：這2天是關鍵
快訊／行刑式3槍射死22歲男！槍手遭羈押
農遊券今再抽22萬份！身分證末碼相同拿888元
北市接種量能六都最低！陳時中：可以再努力一點
金宣虎前女友身份曝！活躍電視圈「美貌出名才女」
快訊／富邦金證實董事長蔡明興確診　健康狀況曝光
明杰突襲長髮大胸妹！輪流摟腰街邊4女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳釗燮獲邀出席IPAC大會　外交部：研議訪歐細節

快訊／陳時中參選2022桃園市長？　鄭運鵬：人選一定要比我強

陳柏惟罷免案總經費逾2千萬　綠委盼檢討罷免門檻

揭陳柏惟這招最絕　羅智強：大家千萬不要上當！

快訊／藍委赴監院告發陳其邁　綠委痛批：消費人民悲劇做政治鬥爭

施明德稱民進黨創黨主席江鵬堅是調查局臥底　謝長廷：不是事實

退將季麟連稱共機不算擾台　陳明通：錯誤解讀聽不下去

陳柏惟罷免投票通知提前發送　李進勇：沒收到可向里長、公所查詢

普悠瑪事故3周年　邱顯智：台鐵ATP故障仍逾3百次「哪門子改革？」

江鵬堅遭指調查局臥底　梁文傑喊話施明德：拿出證據以詔公信

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

吳釗燮獲邀出席IPAC大會　外交部：研議訪歐細節

快訊／陳時中參選2022桃園市長？　鄭運鵬：人選一定要比我強

陳柏惟罷免案總經費逾2千萬　綠委盼檢討罷免門檻

揭陳柏惟這招最絕　羅智強：大家千萬不要上當！

快訊／藍委赴監院告發陳其邁　綠委痛批：消費人民悲劇做政治鬥爭

施明德稱民進黨創黨主席江鵬堅是調查局臥底　謝長廷：不是事實

退將季麟連稱共機不算擾台　陳明通：錯誤解讀聽不下去

陳柏惟罷免投票通知提前發送　李進勇：沒收到可向里長、公所查詢

普悠瑪事故3周年　邱顯智：台鐵ATP故障仍逾3百次「哪門子改革？」

江鵬堅遭指調查局臥底　梁文傑喊話施明德：拿出證據以詔公信

吳釗燮獲邀出席IPAC大會　外交部：研議訪歐細節

「愛你不是你對我好，而是你很好」，「3句箴言」教你擺脫戀愛腦

快訊／陳時中參選2022桃園市長？　鄭運鵬：人選一定要比我強

金鼎獎增列「特別貢獻獎」紀念陳柔縉？文化部長李永得回應了

「日月潭花火節」來了！賞湖看煙火超浪漫　限400人預約方式一次看

快訊／國1烏日段貨車突燒　駕駛驚覺「坐在火源上」棄車急逃

拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

「1坪加3萬」擋不住買氣！台積電添利多　高雄新案開價季漲3成

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

政治熱門新聞

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

柯文哲推「證件綁台北通」才能入府

快訊／軍公教加薪　蘇貞昌：明年1月前確定

刪Q案倒數4天　疾管署：選務人員已打完疫苗

國民黨推「刪Q快訊」　怒轟陳柏惟：選前苦肉記、選後就囂張

賴清德表態挺陳柏惟　孫大千：他應該先搞清楚這四件事

更多熱門

相關新聞

阻城中城惡火重演　蘇貞昌：設管委會是一解方

阻城中城惡火重演　蘇貞昌：設管委會是一解方

高雄市鹽埕區「城中城」惡夜大火奪46命，行政院長蘇貞昌19日在立法院備詢時說，設置管委會是解決問題的方法之一，但不是設置管委會就沒事，允諾內政部將會做全盤檢討。

城中城燒出法規漏洞　時力盼火神不再流淚

城中城燒出法規漏洞　時力盼火神不再流淚

憂竹竹併因人設事　時力：不應倉促升格

憂竹竹併因人設事　時力：不應倉促升格

丁特控「天堂M」製作機率造假　高虹安推「轉蛋法」修法

丁特控「天堂M」製作機率造假　高虹安推「轉蛋法」修法

時力反刪Q　王婉諭：反對潑髒水的仇恨動員文化

時力反刪Q　王婉諭：反對潑髒水的仇恨動員文化

關鍵字：

邱顯智王婉諭陳椒華

讀者迴響

熱門新聞

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

電眼藏族男孩爆紅1年後崩壞　20歲腫成大叔

快訊／金宣虎公司3度回應：他會自己發表立場

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

更多

最夯影音

更多
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面