時力要求定期公布交通事故傷亡人數　每週開記者會提升到舉國注目

▲時代力量黨團副總召陳椒華。（圖／時代力量黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

作家陳柔縉15日因車禍不幸死亡，時代力量立法院黨團總召邱顯智26日表示，政府應定期公布傷亡人數與原因分析，甚至類似疫情記者會每週開一次，把交通事故提升到舉國注目的程度，呼籲政府採取積極作為，杜絕系統性交通暴力，還給用路人安全使用道路的基本權利。

時代力量立法院黨團26日上午召開「人間修羅場，路上冤魂無人問；道路如戰場，交通暴力幾時休」記者會，強調道路安全設計的重要性，呼籲政府在制度、建設、執法三層面上採取積極作為，杜絕系統性交通暴力，還給用路人安全使用道路的基本權利。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，這起死亡事故與其說是意外，不如說是公部門長期怠惰、不作為的結果，事故現場道路設計的缺點在於，尖峰時段短時間內頻繁的車流交織，容易造成事故增加的機率，將機慢車劃設在同一車道，也容易造成機車與自行車間因速差過大，而導致意外發生。

陳椒華說明，道路設計不良導致弱勢用路人的通行空間遭受擠壓，事故悲劇案例不斷，例如關渡大橋就是一個設計不佳的案例，道路標誌過多且混亂導致判讀不易，上下橋分流，橋面上混流，導致併入車流時容易引起擦撞，例如髮夾彎等設計不良的問題，也使得意外不斷上演。

▲時代力量黨團幹事長王婉諭。（圖／時代力量黨團提供）



時代力量黨團幹事長王婉諭指出，2020年台灣有3000多人死於交通事故，將近50萬人在道路上受傷，而2021年截至7月為止，已經有1709人死於交通事故，更有26.5萬人因事故受傷，不難發現3年將近1萬人的死亡數，早已遠遠超過我國因新冠肺炎死亡的人數。

王婉諭提及，前交通部長林佳龍今年3月曾在國會承諾「道安預算倍增」，結果明年度的預算僅較今年度增加3000萬，從2.98億成長到3.28億，只佔交通部預算的1.19%，甚至比交通部預算的年增率14.6%還少。

邱顯智表示，政府應全面體檢易肇事路段道路設計，易肇事路段除了車流量因素之外，絕大多數都有設計不良的根本性因素，政府應找出交通事故設計面、系統面的根本原因，降低這些路段造成的死傷人數。

邱顯智要求，政府應定期公布傷亡人數與原因分析，甚至類似疫情記者會，每週開一次記者會，把交通事故提升到舉國注目的程度，增加民眾充分意識到交通事故的危害及政府在道路設計改善上的不作為、失能，交通事故的傷亡數字才有開始下降的一天。

邱顯智也說，政府應建立交通安全的專責單位，提高用於改善道路工程設計面的道安預算，從組織的建立、預算的使用，徹底改變「交通戰爭」現況，以減少交通事故為目標，挽救每日、每月葬送在馬路上的無辜生命。

▼時代力量黨團總召邱顯智要求定期公布交通事故傷亡數字，每週開記者會提升到舉國注目。（圖／時代力量黨團提供）

