3成5市民憂竹竹併因人設事　時代力量：不應倉促升格

▲邱顯智（右三）、王婉諭（左三）率黨籍新竹縣市議員舉行記者會。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出大新竹合併構想，引發政壇熱議，時代力量立委王婉諭、邱顯智15日舉行記者會呼籲，高達3成5新竹縣市民眾認為竹竹合併是因人設事，應更全面思考討論公共政策，不應草率行事、倉促升格。

王婉諭、邱顯智、時代力量新竹縣議員連郁婷、時代力量新竹市林彥甫、廖子齊、蔡惠婷今天上午舉行「反對倉促政治升格，徹底檢討行政區劃財政劃分」記者會。

林彥甫表示，根據民調數據，高達35.5%新竹民眾同意竹竹縣市合併是「量身定做、因人設事」，另有31.4%民眾表示不同意，其餘未明確回應，顯示多數民眾對林智堅遲至現在才提出竹竹合併，認為是別有用心，「假使縣市合併如同林市長宣稱的，能夠加速解決新竹市的各種問題，那不是早該啟動，而不是等任期都快剩最一年了，才拋出想法」，倉促合併、缺乏全面性的利弊分析和溝通，後續只會產生更多問題，這是人民所不樂見的。

邱顯智表示，從民調的數據可以看到，人民在面對公共政策的選擇時，不只會從自身利益考量出發，也可以從理性的角度，做出全盤考量，身為負責任的政黨與政治人物，應該將公共政策的討論，帶往更為全面的思考，做出可長可久的選擇。

王婉諭則說，她對於這陣子的合併升格討論感到相當憂心，如果這一次再度草率行事、倉促升格，苗栗邊緣化的困境不但不能獲得解決，還會更進一步的加劇，作為負責任的政治人物，希望大家能審慎思考行政區劃的相關議題，透過全盤檢討相關法制，帶給台灣可長可久的國土規劃與區域發展藍圖。

廖子齊補充，林智堅及民進黨籍市議員近日在新竹市展開鋪天蓋地的宣傳竹竹合併升格，把各種市政問題包裝成「竹竹升格是萬靈丹」，這種粗糙的論述方式正突顯了林智堅面對這些民怨問題的長期不作為與缺乏解決問題的能力，才需要把解方推給竹竹合併升格，把竹市的問題外部化拉竹縣墊背。