來花蓮泡湯看「齊導樹」！齊柏林生前曾留踪　溫泉專車新景點

▲▼花蓮溫泉專車套裝遊程，再次加碼24梯次一日遊行程，讓遊客免煩惱交通及行程規劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為因應疫情趨緩，鼓勵民眾到花蓮泡湯旅遊，與花蓮縣觀光協會合作的「花蓮溫泉專車」套裝遊程，繼二日遊加碼後，再次加碼24梯次一日遊行程，自11月5日起至11月28日，瑞穗線及玉里安通線各12梯次，讓遊客免煩惱交通及行程規劃，來到花蓮就可以享受泡湯並體驗冬日悠閒與美好。

「花蓮溫泉專車」套裝遊程佳評不絶，為此縣府再加碼推出一日遊瑞穗線及玉里安通線各12梯次，每逢週五至週日由花蓮火車站旅遊服務中心發車，八人成行，提供隨車專業導覽、午餐及保險，每人只要699元提供遊客最完整的旅遊體驗。

瑞穗線提供遊客蝴蝶谷及虎爺溫泉兩種泡湯選擇，「蝴蝶谷」位於富源國家森林遊樂區內，讓遊客在國家級美景中泡湯。另外位在瑞穗鄉虎頭山下「虎爺溫泉」，擁有富含珍貴鐵質的赤褐色溫泉，不僅享有「帝王黃金琥珀泉」的美名，同時也是花蓮人口耳相傳的「生男之泉」。

▲春日派出所前的芒果樹為已故導演齊柏林生前曾駐足思考處，為玉里安通線今年新增熱搜景點。

玉里安通線今年新增熱搜景點「春日派出所」，位於玉里鎮春日部落193線道上，北回歸線正好不偏不倚的通過派出所正中間，門口上方有個太陽，那是阿美族的圖騰，代表著旭日，而大門前地上的T字記號，代表一半是熱帶、一半是亞熱帶。另派出所前的芒果樹為已故導演齊柏林先生拍攝《看見台灣》時思考及與村民溝通協調之處，創造出了9個稻田大腳印，當地人為了紀念齊導，故將該樹命名為齊柏林樹（齊導樹），現已成為另類的打卡景點。

溫泉專車套裝式行程規劃含午餐、導遊、保險，結合溫泉、美食、縱谷內相關的旅遊景點，免除遊客規劃行程及交通安排，讓遊客悠閒享受花蓮美景及溫泉，名額有限請握機會。

詳細資訊請見花蓮觀光資訊網（www.tour-hualien.hl.gov.tw/）或洽花蓮溫泉專車專線（03）8466898。

