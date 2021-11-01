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「南投玩很大」加碼抽旅宿福袋　11／12直播抽出雲品總統套房得主

▲「南投玩很大」加碼抽旅宿福袋，首抽獎品為定價23萬日月潭雲品總統套房。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投玩很大」加碼抽旅宿福袋，首抽獎品為定價23萬日月潭雲品總統套房（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「南投玩很大•千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，開跑一週即累計破億元，亦強勢帶動觀光消費；南投縣政府與旅宿業者合作加碼抽旅遊福袋，12日將率先抽出日月潭5星級雲品溫泉酒店的總統套房住宿劵，價值23萬以上，縣府竭誠歡迎海內外遊客安排複數日遊程、踴躍到南投住宿，也試試自己的好手氣。

縣府指出，「南投玩很大」活動除周周抽出10萬現金，也配合溫泉季、燈會特別抽出加碼的百萬現金，總獎項超過千個，若登錄的是南投住宿發票，還能享第二重旅遊福袋抽獎：自11月起每月將抽獎一次，並由雲品酒店總統套房打頭陣，12月和明年1月也敲定為溪頭米堤大飯店古董級家庭套房（逾4萬2千元）及清境老英格蘭民宿頌歌雙套房（4萬1千元）。

▲「南投玩很大」加碼抽旅宿福袋，首抽獎品為定價23萬日月潭雲品總統套房。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投玩很大」加碼抽旅宿福袋，首抽獎品為定價23萬日月潭雲品總統套房。（圖／南投縣政府提供）

日月潭雲品飯店總經理張羽表示，業者大方提供原限定入住資格的總統套房，就為全力支持南投消費振興活動；套房內有臥室、客廳及餐廳，還擁有38坪專屬花園陽台，能愜意獨享日月潭猶如山水畫一般的明媚風光，還有崁入式的大理石溫泉浴池，可自在享受有美人湯之稱的頂級湯泉，搭配專屬管家的貼心服務；此外也提供每月餐券抽獎，每次可4人同行享用丹彤自助餐廳，價值超過5千元。

▲「南投玩很大」加碼抽旅宿福袋，首抽獎品為定價23萬日月潭雲品總統套房。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，11月最大獎雲品溫泉酒店提供的總統套房住宿券，預計11月12日直播抽出；國人來南投只要消費滿200元，發票登錄即得可獲得一組序號，滿400元兩組，最多可累積500組序號，消費越多則可享有越多抽獎機會，住宿發票還會碼抽出福袋，除了現金大獎，也將送出南投熱門觀光區清境和日月潭的頂級住宿，歡迎大家年末來南投泡湯賞花吃美食，體驗觀光首都魅力。
 

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