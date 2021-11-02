國民黨指控鄭文燦出賣台灣人健康　吳安琪揭「反美豬」三大矛盾

▲國民黨批蘇貞昌轉移焦點。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨文傳會主委凌濤2日批評桃園市長鄭文燦，拿萊豬、空污出賣台灣人健康，不要把人民健康當成交換閣揆大位的籌碼。對此，桃園市府發言人吳安琪晚間，整理出國民黨在反萊豬公投上的三大矛盾。

由於有媒體以「攻勢凌厲如波濤」來形容凌濤近日對於民進黨的攻擊，而吳安琪則以「不如讓人民生活『安心』又『琪』待」來回應。

吳安琪表示，「美豬等於萊豬是國民黨自己連結的。她提出國民黨在此一議題的三大矛盾，首先，以美國豬牛飼料添加萊劑的情形來說，美牛普遍多過美豬，也不見國民黨把美牛講成萊牛，甚至還在多年前，因為經貿上的需要，開放美牛進口。她說，現在是基於一樣的理由，國民黨卻阻止美豬進口，還硬要把美國的肉品貼上「毒豬」的標籤。

第二，吳安琪指出，國民黨也認為台灣必須參與CPTPP，卻無視全體的會員國在肉品進口上，都採取Codex國際標準，允許美國豬肉進口，深化台美經貿關係，並進一步深化與各國經貿互動，國民黨到底在反什麼？

第三，吳安琪表示，今天召開記者會的幾位國民黨發言人，多數有留美的經驗，很難想像他們在美國時是從家裡帶便當，還是吃素「反美豬」，或者是都只吃牛肉不吃豬肉。

▼桃園市政府發言人吳安琪。（資料照／翻攝雲端最前線）

