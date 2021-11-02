台北華江雁鴨季今線上登場！　五大單元探索「華江三美」

▲2021台北華江雁鴨季於11月1日至11月30日止在線上登場。（圖／台北市動保處提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2021台北華江雁鴨季線上活動於11月1日登場，並邀請台北市副市長黃珊珊致詞，今年主題為「華江三美‧在水一方」，隆重介紹小水鴨、球翅螽斯、禾草芋蘭等台灣特有生物嬌客，同時推出線上有獎徵答，與網友同樂。

黃珊珊2日出席活動致詞時表示，雁鴨季在萬華是非常難得，歡迎大家來這裡賞鳥，如果沒有空可以上網觀看，整個萬華區有西門區的創新文化和自然文化，希望大家來慢慢發掘這個地區的珍貴。

黃珊珊指出，自己代表台北市長柯文哲親自來參與活動，萬華剝皮寮是北市的精神堡壘，她對這個地方特別有感覺，台北市有別於紐約、東京首都城市不同的地方是有山有水，更難得的是有兩大塊濕地，這是在首都城市所沒有的，亞洲的候鳥都會飛到這裡棲息，是獨一無二絕無奇有的地方，非常重要，非常感謝在地的朋友及團體幫北市保護守住這塊濕地。

台北市華江溼地守護聯盟理事長李咸亨提及，今年因應新冠肺炎疫情的防疫措施，避免群聚，改成以「華江三美、在水一方」保育故事為主題的圖文線上展覽，主題包含濕地之美、小水鴨的故事、球翅螽斯、禾草芋蘭等台灣稀有物種發現及保育，以及消除防治外來物種的重要性。

李咸亨介紹，該網頁設計大方童趣，創意自然，同步推出五大活動單元，分別為「華江三美 在水一方」、「禾草芋蘭」、「球翅螽蟖」、「小水鴨」和「認識更多相關網頁」。

北市動保處呼籲，市民共同為守謢溼地一起努力，更多活動訊息可到「2021台北華江雁鴨季」線上活動網站、北市動保處網站查詢。