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信義知名夜店Klash解禁！北市通過4家八大復業　進場須帶「疫苗黃卡」

▲▼英國解封，夜店。（圖／達志影像／美聯社）

▲北市11月1日宣布八大行業申請復業條件，目前已有8家前來申請。此圖為示意圖，非文中提及店家。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者袁茵／台北報導

中央日前宣布，分階段鬆綁八大行業防疫管制，無陪侍服務者只要符合防疫原則，2日即可向地方政府提出復業申請。台北市政府商業處2日表示，目前有8家業者前來申請，其中已有4家獲得核准，包括知名夜店Klash Taipei，今天即可復業。

針對北市八大行業防疫管制，台北市產業局長林崇傑1日於防疫因應記者會表示，舞場業、夜店業、三溫暖業於11月1日公告受理申請復業，現勘符合規定後，11月2日起復業；酒吧業、酒家業、舞廳業、萬華茶室172家業者，於11月9日公告受理申請復業，並現勘符合規定後，規劃11月16日起依照中央公布指引復業。

台北市商業處副處長江美玲2日受訪時，截至2日下午，北市共有8家舞場業、夜店業、三溫暖業的業者前來申請復業，目前已經核准位在大同區「阿曼達大舞場-台北旗艦店」（民權舞場）、中山區「雅士達夜總會」（雅士達娛樂舞場）、信義區「Klash Taipei」（衝擊股份有限公司）、大同區「天龍興業股份有限公司」（天龍三溫暖），另有4家的文件還在陸續審核當中。

至於北市八大行業防疫指引申請復業的相關原則，從業人員至少完成1劑疫苗滿14天，首次服務日3天內快篩及PCR檢驗陰性，未完成接種2劑者每週1次快篩或PCR檢驗；而顧客至少要完成1劑疫苗接種並滿14天，帶疫苗接種證明（黃卡）才能入場。

▼北市8家舞場、夜店、視聽歌唱業申請復業，目前已有4家核准，11月2日即可復業。（圖／台北市商業處提供，以下皆同）

▲▼北市8家八大行業申請復業，目前已有4家核准，11月2日即可復業。（圖／台北市商業處提供）

▲▼台北市政府會勘舞場、夜店、視聽歌唱業。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市政府會勘舞場、夜店、視聽歌唱業。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市政府會勘舞場、夜店、視聽歌唱業。（圖／台北市政府提供）

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