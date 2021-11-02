醫護下班還得支援打疫苗　聯醫總院長：再發生「我就辭職」





▲台北市立聯合醫院總院長黃勝堅。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

聯醫工會日前提及，醫院人力缺乏，聯醫還安排員工支援花博，且方式五花八門，有些是表定工時或加班支援，卻也有人用下班或休假日兼差，每天從院內抽走上百人力，影響常規醫療運作，使全體同仁身心俱疲。聯合醫院總院長黃勝堅2日允諾，不會再發生基層醫護值班後還要支援打疫苗一事，如果再發生「我就辭職」。

台北市議會2日下午進行警政衛生部門質詢，台北市議員苗博雅提及，聯合醫院仁愛院區負責龐大接種疫苗工作，最高紀錄是一天內調走15個主治醫師、6個專科護理師支援，約佔整間醫院內科主治醫師的一半，甚至傳出支援打疫苗，導致醫院內的病患沒人照顧。

黃勝堅回應，確實有抱怨聲音，但不影響聯合醫院醫療品質，還是有照顧到醫院裡的病人，10月13、14、15日時因為人很多，所以同仁也比較辛苦，目前已有調整和降載。

苗博雅質疑，近期還加開了夜間接種服務，結果傳出基層醫護值班後，還要支援打疫苗的事件。黃勝堅聽聞後立刻回答，「這不會再發生！」被問到若再發生怎麼辦？黃勝堅承諾，「（若再發生）我辭職。」

苗博雅表示，由於聯醫基層醫護太好用，所以市府一直使用，卻不積極向外求助，中央6月就有發布訊息稱，各縣市可以向中央請求疫苗注射護理隊，但北市至10月都沒有請求支援。台北市衛生局長黃世傑則說，「那是我們（台北市政府）先有的！他們學我們的，我們不需要，我們自己招得（醫護人員）已經夠用。」

面對黃世傑說北市招醫護人員已夠用，苗博雅質疑，剛剛才說聯合醫院醫護夠用，結果現在卻說自己招得足夠？如果人力支援足夠，應不會聽到基層醫護的抱怨聲音。黃世傑則說，北市有找300多個退休醫護，如果有需要，會再跟中央請求支援。

最後，苗博雅指出，人力不夠是事實，發生問題就要承認問題，針對擴大招募額外疫苗施打人力，苗博雅具體要求聯醫醫護人力應以維持院內固有醫療能量、人員不需額外加班為優先，有餘力才投入疫苗施打工作。而黃世傑則承諾會做到。