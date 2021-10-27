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印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲ 阿南德針對疫情、氣候及能源危機發表最新預言。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前預言，比特幣價格將在11月底前破紀錄，近期真的創下新高，令網友大讚神準。他日前公布最新預言警告，新冠疫情在12月可能更大規模擴散，疫苗接種率高的國家需當心疫情反撲。至於今冬天氣，亞洲及歐洲恐怕持續大寒大雨，到明年5月才會迎來轉機。

阿南德22日公布的最新影片中，針對新冠疫情提到，受到木星逆行影響，我們都看見除了印度以外，有幾個國家在6月20日後經歷至少一波疫情，且許多接種率高的國家確診數高漲，歐洲部分接種率高的區域也正面臨第三或第四波疫情。

針對未來疫情走勢，阿南德指出，今年12月第二周將爆發更大規模疫情，不論疫苗接種率高低，全球各國都將受到衝擊。他以新加坡為例指出，星國疫苗推廣快速，曾是全球完整接種率最高的國家，受到各國推崇，但近來日增確診數居高不下，以色列、英國及美國都有相同狀況，認為人們不該期待疫苗能夠扭轉局勢。

阿南德接著聚焦全球能源危機、極端氣候及經濟挑戰，由於9月13日木星進入魔羯座，加上不明物體撞擊木星表面，全球發生許多變化，氣候、煤價、能源及經濟都有震盪，中國經濟受到的衝擊將更加明顯。

他也提到，極端氣候將在今年冬天衝擊全球，甚至在12月10日後更加嚴重，各地將出現低溫與大雨，持續至2022年5月。

阿南德最後表示，目前的狀況類似16、17世紀的普遍危機（General Crisis），經濟大幅震盪，少數菁英相信他們能「重置」世界，而全球局勢將持續惡化，2022年下半年才會好轉，呼籲人們隨時保持警覺，因為任何事件的發生都可能影響所有人。

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