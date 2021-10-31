貨車跳出「謎樣短裙妹」畫面瘋傳　司機慘了！網崩潰：包裹黏黏的

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）向來以高標準要求員工，近日卻爆出一起醜聞，一名身穿黑色緊身洋裝的女子被拍到從一輛亞馬遜貨車上跳下，令許多網友不禁好奇，女子和司機究竟在車內做了什麼。眼看影片不斷擴散，亞馬遜出面表示，已經解雇這名司機。

《每日星報》報導，這段影片拍攝於佛羅里達州，可見一輛亞馬遜廂型貨車停在一棟大樓外，穿著亞馬遜制服的司機從車廂內將尾門打開，下秒一名身穿黑色連身短裙的金髮女子走出，一個跳躍落地，上身一陣抖動。

女子回頭和目送她的亞馬遜司機交換眼神後離開，轉身掏出自己插在胸前的手機，若無其事地邊走邊滑。她身後的司機則在她走遠後，默默將尾門關上。

▲ 這段影片點燃網友對包裹遲到的怒火。（圖／翻攝自TikTok）

這段短短13秒的畫面24日在TikTok上曝光以來，已經累積1140萬次觀看。網友紛紛留言表示，「難怪我的包裹總是遲到，而且還黏黏的」、「她一定是高級會員」、「您的包裹會在9個月後送達，非常感謝您」、「所以我包裹上的東西不是乾掉的優格嗎？真是太棒了」，甚至釣出保險套業者留言。也有憤怒的網友指出，「這一點都不好笑，請開除他。」

眼看爭議越演越烈，亞馬遜在事發一周後宣布，已經解雇這名司機，「這不符合我們對快遞服務合作夥伴及其司機的高標準。讓未經授權的人員進入貨車違反亞馬遜政策，該名司機不會再向亞馬遜的客戶遞送包裹。」

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