特警攻堅畫面曝！槍廠隱山林空拍機伺候　2地扣9槍百發子彈

▲刑事局出動霹靂小組特警在雲林逮捕涉嫌經營地下兵工廠的陳姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊第三隊27日宣布破獲新北市、雲林縣兩起地下兵工廠案件，警方接獲線報發現兩處有歹徒經營地下改槍工場，8月間陸續行動攻堅，總計起獲改造手槍9把及槍彈101顆、手槍零件、銑床鑽床等加工機具一批。其中林嫌（54歲、槍砲前科）隱身新店直潭淨水場旁鐵皮屋工廠改槍，警方出動空拍機蒐證、除暴特勤幹員全副武裝攻堅，所幸槍枝流出市面前就遭警方攔查。

▲刑事局出動除暴特勤特警赴新店逮捕涉嫌經營地下兵工廠的林姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵查第二大隊表示：年初接獲線報，有民眾經營地下兵工廠從事非法槍彈改造，刑事局蒐證後與兵工廠所在轄區雲林縣、新北市警局共組專案小組，並出動空拍機、便衣幹員監控，時機成熟後台北、雲林院檢聲請搜索、拘票後行動。

▲刑事局出動除暴特勤特警赴新店逮捕涉嫌經營地下兵工廠的林姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

8月中旬刑事局出動除暴特勤隊攻堅、由於工廠幅員遼闊面積達百餘坪，且豢養土狗看門，特警全副武裝以跑百米速度突擊改造工廠破門攻堅，壓制逮捕林嫌並起獲安非他命、改造手槍6把、32顆子彈、手槍零件、銑床、鑽床、砂輪機、研磨機、鑽孔機等證物。

警方清查林男槍枝零件包含金屬滑套、銅彈殼及撞針、槍機、槍管加工機具來源，循線追到使用同一貨源的雲林縣地下兵工廠，並鎖定陳男（35歲）涉案，刑事局報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮，10月15日出動霹靂小組攻堅陳嫌改造工廠的透天厝。

▲刑事局偵二大隊破獲新北市、雲林縣兩改槍工場，起獲大批改造手槍及械彈。（圖／記者張君豪攝）

當時陳嫌女友剛洗完澡、見特警攜長短槍破門誤認仇家上門嚇得連色蒼白發抖，警方當場搜出起獲改造手槍3把、子彈69顆、手槍零件、車床、銑床、黑色火藥一桶等改造工具。

刑事局指出：兩人均網購列管操作槍後，透過網路平台分批購買金屬滑套、彈殼並利用銑床工具加工撞針、槍機、槍管製造改造受槍，上述槍枝送鑑定大部分均具備殺傷力且性能不惡，警詢後將兩人依觸犯槍砲、毒品等罪嫌分送台北、雲林地檢署複訊，院檢複訊後裁定林、陳兩人分依30萬、10萬元獲交保候傳。

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