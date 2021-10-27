北市男離奇失蹤遭分屍？鑑識規模比照三重醃頭案...弟測謊結果曝

▲台北市爆發疑似親兄弟殺人案疑雲，監視器拍下被害人進入住處，以及涉嫌人案發後攜大量物件外出畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記這張君豪／台北報導

今年6月北市信義區一名楊姓男子（57歲、化名阿金）突然離奇失蹤，家屬懷疑遭另外一名親弟弟因爭產糾紛殺害分屍，家屬指出楊姓男子與親弟弟因為信義區一處住宅產權問題發生嚴重爭執，親弟（55歲、化名阿旗）還告哥哥侵占不動產，後來獲台北地檢署檢察官調查後裁定不起訴處分。

但被親弟控告的楊男當天就在家人間蒸發，迄今經過4個多月音訊全無，家屬27日向媒體爆料楊男失蹤、已向警方報案，信義警方證實已報請檢察官指揮偵辦。





▲台北市爆發疑似親兄弟殺人案疑雲，監視器拍下被害人進入住處最後身影。（圖／記者張君豪翻攝）

根據周刊報導，失蹤的楊男（阿金）今年6月18日中午12點多，頭戴鴨舌帽走進大樓電梯，之後再沒出門，當晚6點多曾因爭產糾紛怒告大哥的楊家小弟，進入楊男住處大廳後搭電梯直上，直到隔天下午2點多才離開，但楊男自此人間蒸發，楊家姊妹認為阿金有可能遭遇不測、今年6月底向信義警方報案先後報請失蹤協尋、及對么弟阿旗提告「恐嚇公眾維安罪」。

由於阿金失蹤過程太離奇，專案小組比照當年三重「醃人頭」分屍重大刑案辦理，先後出動包含台北市警局、刑事局鑑識中心包含指紋、血跡分析、微物跡證專家到松德路阿金最後進入場所採證，由於家屬認定阿金有可能遭么弟殺人分屍後運屍藏匿，封鎖現場長達數周進行專業鑑識採證。

鑑識人員比照當年三重醃人頭案蒐證規模，針對可能殺人分屍的場域包含陽台、浴室、廚房流理台進行全面檢測，完全沒發現殺人分屍血液可能沾染、噴射、滴濺的血跡反應，屋內所有尖銳器械、刀具也都進行血跡反應測試，均無血跡反應。

刑事局鑑識科人員更拆卸排水孔蓋、流理台、浴室陽台等可能清洗血跡的排水管進行血跡反應測試，卻未發現屍塊、人體組織或被害人血液反應，阿金住處幾乎被「翻天撤地」搜過，但鑑識跡證找不到阿金遭到殺害或外力攻擊直接證據。鑑識人員僅在洗手台發現數滴阿金小面積的血液滴痕，但根據犯罪鑑識經驗，這些血跡可能是阿金刷牙或者擤鼻涕造成，現場跡證無法支持阿金在屋內遭殺害分屍說法。

6月中旬阿金失蹤家屬報案後，警方第一時間約談胞弟阿旗到案說明，阿旗否認殺人棄屍、也否認親哥失蹤與他有關。警方暗中觀察涉嫌人，發現他身軀和手臂頭臉均無施行暴力攻擊、砍殺時常見的「防禦性傷痕」。面對阿金人間蒸發離奇案件，刑事局鑑識中心更出動測謊專家對涉嫌人阿旗進行測謊，但測謊結果呈現「無法判定」狀態，也無法證實阿旗說謊涉嫌殺人棄屍。

更離奇的是：阿金消失後，阿旗曾多次進出松德路住宅且搬運雜物，過程全被監視器拍下，鑑識人員也曾對他搬運物體影像進行分析計算，發現阿旗雖然有用背包、紙箱裝盛物品進出，但容積無法裝下一個成年男子身體，就算是切解屍塊也無法裝下，案情至今陷入膠著，重重疑點有待專案小組後續努力釐清。

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