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破產壁紙股條當股王賣！詐團吸金5億　傳產老闆慘賠4千萬

▲刑事局偵一大隊破獲未上市股條販售詐騙集團，警方行動逮捕18人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊破獲未上市股條販售詐騙集團，警方行動逮捕李姓主嫌及車手頭等幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊1日宣布破獲電話推銷未上市股票基金詐騙集團；警方今年3月接獲民眾檢舉，有人假扮合法投顧公司人員電話推銷多檔未上市股票，聲稱這些股票會半年內會興櫃，並保證上櫃收購價高於購買價絕對穩賺不賠，有上千名被害人聽信購買，但股票今年並未如期上櫃，這些偽冒投顧公司的電消人員、業務也失聯，才發現遭詐騙，該集團詐騙被害人逾千人，其中一名傳產老闆退休後想利滾利投資，誤信該集團電話行銷，斥資購買金額超過新台幣4千萬元血本無歸。警方收網逮捕該集團李姓主嫌及成員共18人。

▲刑事局偵一大隊破獲未上市股條販售詐騙集團，警方行動逮捕18人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊破獲未上市股條販售詐騙集團，警方行動查扣現金1480萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲報案後深入追查，發現該集團從2019年7月開始經營，該集團手法是以特定管道以每股10至40元低價，向多家未上市公司股東大量收購股票，但事實上這些未上市公司多半營運不佳虧損累累、甚至早就結束營業。

詐騙集團店消人員再利用近兩年股市多頭趨勢，編寫詐騙話術劇本幫裝新冠肺炎疫苗、防疫概念股、一擊電動車、5G通訊等熱門市場話題，並透過蒐集類似產業公司官網、網路新聞歷年交易資訊印製推銷DM，詐騙集團並偽造合法投顧公司名片取信被害人，透過隨機電話推銷這些未上市地雷股條，強調未來上櫃穩賺不賠，並以每股80至130元黑心高價出售給不知情民眾。

▲刑事局偵一大隊破獲未上市股條販售詐騙集團，警方行動逮捕18人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊破獲未上市股條販售詐騙集團，警方行動逮捕18人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊與新北警刑大偵八隊、新店警分局共組專案小組展開監控，並報請台北地檢署檢察官白勝文指揮偵辦、警方在10月20~26日間兵分多路分赴台北市中山、中正區、新北市中和區等地展開同步搜索、共拘提李姓主嫌（36歲、有證交法前科）及楊姓車手頭（23歲）等共犯18人到案。

警方調查該集團吸金被害人超過千人，詐騙吸金逾5億元新台幣，搜查過程並查扣電腦主機2台、筆記型電腦1台、手機23 支、教戰守則、客戶資料、實體股票、點鈔機、推銷DM、人頭帳戶提款卡、存摺及現金新台幣1480萬元等證物。警訊後將該吸金集團依違反詐欺、洗錢交易法、證卷交易法等罪嫌移送地檢署複訊，李姓主嫌經檢察官複訊後裁定300萬元交保，其餘共犯則裁定5～8萬元金額交保候傳。

刑事局則提出呼籲、未上市櫃公司發行股票欠缺政府監督，僅能私人買賣，交易價格未見透明，往往成為詐騙集團吸金手斷、加上能否上市經營也很難預測，警方呼籲民眾在投資前務必瞭解投資標勿因一時衝動而上當受騙。

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