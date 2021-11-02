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「來！搭著我的肩！」霸氣警護視障男返家

▲▼「來！搭著我的肩！」，台中霸氣警護視障老翁返家。（圖／警方提供）

▲▼「來！搭著我的肩！」，台中霸氣警護視障老翁返家。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市62歲楊姓視障男子半夜外出散心，意外走離家大約700公尺遠，楊男不知所措，呆立街頭，南屯派出所員警獲報趕往，霸氣的說「來！搭著我的肩！」送你回家；勤工派出所員警也在半夜護送一名95歲的邱姓男子回家，邱男腳痛在醫院醫治，因為鄉音重，又說不出地址，醫護人員無法通知家人，員警查出住家後，不但安全送回，還一前一後陪著走上5樓的家，暖舉令人直呼「揪感心」。

▲▼「來！搭著我的肩！」，台中霸氣警護視障老翁返家。（圖／警方提供）

警四分局南屯派出所警員吳昂展、李銘城執行清晨4至6點巡邏勤務，獲報黎明路上有名老翁呆站在街頭許久，員警到場發現楊男是名獨居的視障者，平常很少出門，這次因為睡不著，本想在住家附近散步透透氣，卻不知為何走離家將近700公尺遠，在路上不知道繞了多久，心裡非常著急。

▲▼「來！搭著我的肩！」，台中霸氣警護視障老翁返家。（圖／警方提供）

▲▼台中警方一前一後，護送95歲老翁爬上5樓住家。

員警安撫著楊男情緒，霸氣的說「來！搭著我的肩！」帶著楊男上下警車，化作老翁的「眼」，順利載回到熟悉的家，楊男這才鬆了一口氣，再三感謝員警視民如親的幫助。

▲▼「來！搭著我的肩！」，台中霸氣警護視障老翁返家。（圖／警方提供）

警三分局勤工派出所警員陳律君、黃宇綸，晚間11點巡邏時接獲醫院報案，有名老翁因為腳痛，在捷運站坐了好長一段時間，熱心民眾協助送醫，後來老翁已無大礙，但身上沒有證件，鄉音重又重聽，醫院問不出住址，只好請員警協助。

員警透過警用小電腦確認是高齡95歲的邱姓老翁，邱男報出的家中號碼是空號，員警見年事已高，便將他攙扶上警車送他返家，沒想到到家後，邱男竟說「這不是啊，這不是我的家。」員警正苦惱之際，幸好對面鄰居剛好外出向邱男打招呼，邱才改口「是是是！」

邱男住在5樓，沒有電梯，員警見他舉步維艱，很不放心，於是一人在前、一人殿後，半推半攙扶陪著邱男爬上樓返回住家，員警的貼心讓他感動不已，雙手合十向員警表達自己的感謝。

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