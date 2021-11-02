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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／徐國勇：王金平遇行車糾紛　隨扈亮槍「有按相關規定」

▲▼前副總統吳敦義新書「堅毅之路」於今天舉行發表會，前總統馬英九、前立法院長王金平、台玻董事長林伯豐等黨政商界高層都出席替吳敦義站台。夫人蔡令怡特別帶著三位外孫外孫女來給吳敦義獻花加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市三重區今（1日）上午驚傳行車糾紛有人在街頭亮槍，警方獲報發動攔截圍捕，發現亮槍的是立法院前院長王金平度隨扈，現職為保六警察大隊的隨行警衛官。內政部長徐國勇證實此事，並說明王金平隨扈警官隊的警官，有按照相關規定。

今上午9時40分左右，王金平座車包含司機和警衛官共3人同行，路過三重區三和路四段往蘆洲方向時，疑似發現後方有人跟車、逼車，因而停靠路邊，由保六總隊第二警官隊的警衛官下車了解狀況。

當時警衛官掏槍警械並出示證件，雙方沒有發生衝突，釐清誤會之後各自離去。由於地點在銀行門前，民眾看到有人亮槍便報警。

對此，內政部長徐國勇說明，王金平隨扈警官隊的警官，有按照相關規定，王金平擔任院長多年，派隨扈保護安全，早上有民眾向警察局檢舉（亮槍），經過了解，是隨扈警官隊的警官，有按照相關規定。

根據內政部最新提交給立法院的報告，目前國內總共有29名警衛對象，其中21位是現任的中央政府院丶部級正副首長，但另有8位被核定為「特定人士」。

這8位特定人士中，有4位是卸任的前副總統，包含連戰丶蕭萬長丶呂秀蓮及吳敦義；其餘4位分別是現任總統府祕書長李大維丶國安會祕書長顧立雄、王金平、故總統李登輝遺孀曾文惠。

針對這29位警衛對象，安全警衛派遣人數總計為102位，主要由保六總隊第二警官隊執行。

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