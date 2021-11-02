王金平隨扈「爆當街亮槍」嚇壞民眾！保六總隊：無亮槍是取槍警戒

記者陳以昇、張君豪／新北－台北報導

新北市一名吳姓男子今（2日）上午9時許，行經三重區三和路四段時，突然前方黑色小客車副駕駛座跳下一名男子，從腰際間拔槍對著他，隨後又上車離去，吳男嚇壞報警，警方獲報展開圍捕，赫然發現後座坐著前立法院長王金平，拔槍男子保六總隊警衛官，經查才知是起開車同一路線的誤會。對此，保六總隊回應，警衛官是基於維護人身安全「取槍於胸腹處警戒」，並非「外傳的下車亮槍」。

▲保六總隊第二警官大隊大隊長鄭維馨受訪。（圖／記者陳以昇攝）

保六總隊指出，立法院王前院長金平先生座車於今（2日）上午9時40分甫下國道一號三重交流道，往蘆洲空中大學方向行駛，於蘆洲區三和路上時，遭民眾駕駛賓士車輛，多次尾隨跟車、逼車，因不明對方身分、意圖，王前院長隨扈人員為維護警衛對象人身暨行車安全，遂在車內取出槍械於胸腹處警戒，並於該車接近時出示警察服務證貼於擋風玻璃處，同時要求駕駛亮起車輛警示燈。

▲現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

隨後民眾的車輛即讓道離去，王的座車即前往蘆洲空中大學，並無媒體報導下車亮槍情事。惟該駕駛隨後向新北市警局 110 報案，案由新北市政府警察局三重分局循線連繫座車，並至蘆洲空中大學親詢隨扈人員，釐清案情，亦無媒體報導於街頭攔截圍捕情事。

保六總隊強調，本總隊隨扈人員執行王前院長隨扈安全警衛任務，為維護警衛對象安全，於遭遇驚擾、危害狀況時，適時採取警衛作為，本案隨扈人員係因執行公務採取警衛作為，並無逾越「警械使用條例」規定。