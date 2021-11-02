現場影片曝！三重行車糾紛爆亮槍…警一攔驚見「王金平坐後座」

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區三和路四段2日上午9時許發生一起行車糾紛！一名吳姓男子行經該路段時，一名男子從前方黑色自小客車副駕駛座下車，還朝他亮槍，嚇得吳男報警處理。警方獲報後展開圍捕，發現黑車後座竟坐著前立法院長王金平，一查才知原來是一場誤會，稍早現場畫面也曝光。

▲▼新北市三重行車糾紛，副駕駛座男亮槍，後座驚見前立法院長王金平。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

回顧整起事發經過，王金平當時要前往蘆洲區空中大學，黑色座車在國道1號下三重交流道時，司機先鳴按喇叭，再切進車道，不料，後方吳姓駕駛竟跟著座車行駛約1公里遠，雙方行經事發路段時，王金平座車才將吳男攔下。

坐在副駕駛座上的保六總隊警衛官下車，從腰際拔槍對著吳男。吳男見狀嚇了一大跳，隨即報警處理。警方獲報後不敢大意，隨即展開圍捕，並在蘆洲區三民路、中山路口將黑色自小客車攔下，一看後座竟坐著王金平。

警衛官表示，當時吳男車輛跟著座車行駛約1公里遠，他覺得有異，且吳男又對著座車鳴按喇叭，他才會下車亮槍並出示警察服務證。

透過附近路口監視器畫面可發現，吳男駕駛一輛黑色休旅車，行駛於王金平座車後方。根據警方調查，當時2車行駛同一方向，警衛官以為遭到尾隨，才會基於保護王金平的立場，下車拔槍出示證件，整起事件是誤會一場。