LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

▲LINE免費貼圖限時下載中！（圖／LINE STORE，下同）

記者邱晟軒／綜合報導

LINE免費貼圖優惠又來了！LINE本周精選了5款貼圖，其中包括了《PChome ×反應過激的貓 雙11來了》、《LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨》、《LINE購物APPＸ啪嘰與噗嘰貼圖》、《生活市集 ╳ 日子還是要過鴨》、《LINE購物 夯話題 × 多糖櫻桃》，用戶只要加入好友或解鎖任務就能免費下載試用。

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《PChome ×反應過激的貓 雙11來了》（立即擁有）

下載條件：加入「PChome 24h購物」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

《生活市集 ╳ 日子還是要過鴨》（立即擁有）

下載條件：加入「生活市集」官方帳號，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

《LINE購物 夯話題 × 多糖櫻桃》（立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物夯話題」好友，即可免費下載。

使用期限：90 天

《LINE購物APPＸ啪嘰與噗嘰貼圖》（立即擁有）

下載條件：搖晃感應須於五秒內左右來回搖晃三次（建議晃動須達90度)。

注意事項：此活動需更新LINE購物App至最新版本，若無法順利領取貼圖請先更新，更新完成後請再重複一次領取流程即可領獎。

使用期限：90天

《LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨》（立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號，即可下載貼圖。

使用期限：90 天