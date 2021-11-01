向綠能業者索20萬　「LINE恐嚇+傳槍彈照」下場曝

▲謝姓男子涉嫌向台南鹽水光電工程廠商恐嚇取財，被台南地檢署檢察官提起公訴。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦45歲謝姓男子涉嫌向台南鹽水綠能光電業者恐嚇勒索20萬元，檢察官郭書鳴偵查終結，依恐嚇取財罪嫌提起公訴。



檢察官郭書鳴接獲民眾檢舉指稱，45歲謝男多次以LINE送訊息予在台南市鹽水區太陽能光電案場施工之1家科技公司董事長與經理，要求其等須支付錢財以確保工程順利進行，並曾傳送槍枝及子彈照片以恐嚇被害人，致被害人等心生畏懼而透過匯款方式支付20萬元給被告謝男。

承辦檢察官於10月5日指揮台南市警學甲分局持搜索票及拘票，針對向綠能廠商恐取財之被告謝男執行搜索及拘提，訊問後認被告謝男涉犯刑法恐嚇取財罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官於起訴書中强調被告此不僅危害被害人之私人權益，更易使各界對於台南地區投資環境是否安全產生疑慮，甚者影響國家能源轉型政策之推展，因而請求法院針對被謝男之行為量處適當之刑度。

南檢指出，太陽能光電為能源轉型之重要一環，有確保合法廠商順利施作之必要，南檢亦設有24小時檢舉專線06-2959839、0800024099，廠商或民眾如受有不當脅迫，均可撥打此專線檢舉，南檢將竭力維護合法商之權益。