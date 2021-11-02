綠鬣蜥肆虐屏東萬丹紅豆田　陳吉仲：明年以前全部清除

▲綠鬣蜥肆虐屏東萬丹紅豆田。（圖／記者姜國輝攝）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣萬丹鄉紅豆遠近馳名，是台灣紅豆主要產地，近期正值種植期，農民通報發現綠鬣蜥啃食紅豆苗情形。對此，農委會主委陳吉仲2日表示，去年全國抓到超過3萬5000隻綠鬣蜥，其中以屏東縣超過1萬隻最多，農委會會盡快在明年以前全部清除。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。民進黨立委周春米質詢時提及，綠鬣蜥啃食萬丹紅豆田的幼苗，屏東縣政府只能派出獵蜥達人，但是根本來不及，詢問農委會如何解決生態浩劫。

陳吉仲表示，蘇貞昌非常重視這件事情，所以農委會治標治本同時並進，不僅已經公告綠鬣蜥等8000多種外來種都不得進口，飼養如果沒有透過報備登記，也絕對不得飼養。

陳吉仲說明，農委會現在全面清除綠鬣蜥，從去年到今年為止，已經抓到超過3萬5000隻，農委會也組成綠鬣蜥達人，其中屏東縣政府抓到最多，光是今年就抓了超過1萬隻，包括屏東科技大學在內的許多大學，也都號召學生共同協助處理。

不過，陳吉仲也坦言，農委會過往使用獎金的獎勵方式，可能會造成有些人養一養、抓了來領獎金，所以不能全部只採用獎金的方式，但是獎金對某些縣市還是有些幫助，「所以我們會針對外來種，盡快在明年以前把綠鬣蜥全部清除」。