陳吉仲報平安「我很好」　籲公投請投四個不同意

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨昨天在屏東舉行第二場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，行政院長蘇貞昌和農委會陳吉仲等人出席，蘇貞昌提到陳吉仲累到掛急診，對此，陳吉仲稍早發文指出，自己是農家出身，加上平常就有運動的習慣，因此身體健康恢復很快，「現在一切正常，會一樣繼續全力工作，謝謝各界朋友的關懷。」

立法院經濟委員會今早審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，會前媒體關心陳吉仲掛急診，當時陳表示，現在就站在這裡，星期六醫師讓他出院，現在一切正常，至於是太累還是感冒？陳說「個人隱私就保留」，不過自己是做田人，運動又不錯，很快恢復，今天才可到經委報告農委會預算。

陳吉仲稍早發文表示，昨天到今天，有許多人透過各種方式來關心我的身體狀況，非常感謝。自己是農家出身，從小田間勞動，再加上平常就有運動的習慣，因此身體健康恢復很快，就診當天醫師們就做各項檢查並治癒後讓我出院，現在一切正常，會一樣繼續全力工作，謝謝各界朋友的關懷。

對於是否因為四大公投宣講太累，陳吉仲表示，身為國家的政務官，且是執政團隊的一分子，自己深感光榮；更和大家一樣以作為總統蔡英文領導的臺灣國家隊一員而驕傲。對於國家的重大政策，政務官本來就有義務對國民清楚說明政策內涵，以及提供充分且正確的資訊。

陳吉仲指出，四大公投所牽涉的議題，關係到臺灣的能源轉型、經貿布局、以及民主發展的未來。希望大家能用最理性的態度，好好思考如何選擇，才最符合國家的需要。身在臺灣的我們都是命運共同體，面對國家存亡發展的關鍵時刻，「我想邀請大家12/18一起投下四個不同意，讓臺灣邁步向前進。」