中阿空中貿易走廊重啟　45噸松子抵上海浦東機場

▲阿富汗塔利班政府官員在松子包機前舉行剪綵儀式。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

阿富汗塔利班政府成立後仍受到國際貨運的限制，不過一架滿載45噸松子的包機於昨（1）日抵達上海浦東機場，代表著阿富汗重啟與大陸的「空中經濟走廊」，引起外界關注。這架松子包機出發前，阿富汗代理副總理哈納菲等臨時政府官員先在喀布爾機場舉行剪彩儀式，大陸駐阿富汗大使王愚也親自出席該儀式。

▲阿富汗松子為當地重要出口經濟作物。（圖／翻攝微博）

《環球網》報導，阿富汗前政府數據，松子年產量約為2.3萬噸，主要產地是該國東北部省份一些平均海拔在1000公尺左右雪線以下的山區，每年9至10月份成熟，是阿主要經濟作物之一，出口收入每年可達8億美元。

至於阿富汗松子在大陸市場常被稱為「巴西松子」，是「巴基斯坦西部地區松子」的簡稱，實際上大部分皆採購自阿富汗，再從巴基斯坦輸往大陸。首批阿富汗松子2018年時以包機方式直接向大陸出口，本次「松子空中走廊」重啟，被認為是對此貿易項目的恢復。

▲阿富汗「松子包機」已順利抵達上海浦東機場。（圖／翻攝微博）

王愚表示，阿富汗的國際貨運仍受限制，但中阿兩國克服了種種困難，完成了貨物出口，「小小的松子給阿富汗人民帶來了幸福，也給中國人民帶來了美味，松子空中走廊是我們兩國友誼的重要紐帶。」

王愚強調，「松子空中走廊」項目將在接下來數月間持續運行，預計將運送數萬噸松子進入中國，為阿富汗農民帶來數億美元的收入，「中國將持續關注阿富汗民眾的生計狀況，在提供人道主義援助之外，希望以更多方式幫助兩國人民實現共贏。」