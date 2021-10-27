搶攻年800億市場！台灣首支咖啡品種「台農1號」問世　有梅子堅果味

▲台灣第一個本土育成咖啡品種「台農1號」。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

根據統計台灣一年喝掉800億咖啡，但大多都是進口，本土歷經10多年選育，終於有了第一個咖啡品種「台農1號」，分數達美國精品咖啡協會(SCAA)杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，還帶有堅果、梅子味，未來產值看好，預計2年後能正式上市。

農委會農試所長林學詩說，「台農1號」今年7月5日取得咖啡品種權，經咖啡豆烘焙磨粉後杯測品評，具有質地溫和果酸、豐富堅果香氣、體脂感厚、餘韻長的優秀咖啡風味，較一般中低海拔種植的咖啡品種風味更加優異，且還有梅子味。

林學詩表示，「台農1號」咖啡植株具有生長力強健優勢，產量約為目前咖啡栽培品種平均的1.2倍，葉片富含綠原酸，含量較一般品種高出2倍。由於目前台灣咖啡市場需求頗殷，「台農1號」品種之育成，可望成為市場新寵。

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▲▼「台農1號」咖啡烘焙豆、生豆。

農委會副主委黃金城指出，台灣咖啡大部分都是進口，一年喝掉800億，只有10億自己產，進口3.6萬公噸，但台灣咖啡栽培面積僅1153公頃，生豆產量約1千公噸，相較咖啡市場的熱絡需求，尚有很大的發展空間。

嘉義農業試驗分所園藝系副研究員張淑芬說明，台灣咖啡種植分布於中高海拔產區面積約占30%，中及低海拔產區各占約35%，因國外引進咖啡作物在本地中低海拔適應力不佳，如一般阿拉比卡咖啡品種在較低海拔的種植有表現不佳情況，長期以來產量與品質較不穩定。新品種咖啡「台農1號」能適應各海拔區域環境條件，不僅在高海拔可以有良好表現，也適合在中低海拔種植。

▲▼農試所指出，富含綠原酸葉片搭配研發的「優質咖啡葉茶製造技術」可製成保健茶飲。



張淑芬進一步說明，農試所研究咖啡已有百年歷史，因應台灣咖啡產業發展，積極催生適應台灣的自有品種「台農1號」，目前詢問度很高，北到南都有，包括彰化芬園、社頭和嘉義縣及屏東等縣市，台灣氣候都可接受，一年收成一次，產季9月底到12月，跟其他進口採收期相同。農試所也提到，富含綠原酸的葉片搭配農試所研發的「優質咖啡葉茶製造技術」與「咖啡葉綠原酸萃取技術」，亦可製成保健茶飲及提供機能性產品素材原料，提升咖啡副產品附加價值。