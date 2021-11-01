陸首輛氫燃料電池混合動力列車試運行　627公里行程可減碳9.6萬噸

▲大陸首輛氫燃料電池混合動力機車（列車）正式試運行。（圖／翻攝中國電力新聞網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首輛氫燃料電池混合動力機車（列車）10月29日正式運行，代表大陸在軌道交通裝備新能源領域實現由產品開發到實踐應用的跨越。相較於傳統柴油列車，每萬噸公里減少碳排放約80公斤，蒙古公司鐵路運輸分公司的627公里錦白鐵路全部投入使用氫能列車後每年可減少碳排放量約9.6萬噸，相當於種植600多萬棵樹。

《中國電力新聞網》報導，此次上線試運行的氫燃料電池混合動力機車設計時速達80公里／時，滿載氫氣可單機連續運行24.5小時，平直道最大可牽引載重超過5000噸。該列車由中車大同公司研製，以國家電投氫能公司的「氫騰」燃料電池為核心動力，使氫能列車製造從核心動力到主要零配件首次實現全國產化。

據了解，氫能列車在不改變任何鐵路基礎線路條件下，適用於各類機務段、車輛段、編組站及大型工廠、礦山、港口等場所執行運轉、調車、救援等多用途的任務。由於沒有任何污染物排放，也不用重新架設電網，相較傳統燃油和電力列車，在相對密閉的地鐵、隧道、礦山等環境下優勢更加明顯，應用和維護成本也更低，極具市場前景。

該列車核心動力「氫騰電池」的製造商為大陸國家電投氫能公司，該公司成立於2017年，其主營業務包括燃料電池研發，動力系統單元開發，製儲技術研究及氫安全、檢測檢驗與實驗驗證平台等四大板塊。

截至目前，大陸國家電投氫能公司在全球126個國家／地區中取得101項專利申請，包含有效專利55件及發明專利52件，專利領域集中在燃料電池、陽極板、陰極板、單電池、分隔件等專業技術。