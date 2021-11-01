　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸首輛氫燃料電池混合動力列車試運行　627公里行程可減碳9.6萬噸

▲大陸首輛氫燃料電池混合動力機車（列車）正式試運行。（圖／翻攝中國電力新聞網）

▲大陸首輛氫燃料電池混合動力機車（列車）正式試運行。（圖／翻攝中國電力新聞網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首輛氫燃料電池混合動力機車（列車）10月29日正式運行，代表大陸在軌道交通裝備新能源領域實現由產品開發到實踐應用的跨越。相較於傳統柴油列車，每萬噸公里減少碳排放約80公斤，蒙古公司鐵路運輸分公司的627公里錦白鐵路全部投入使用氫能列車後每年可減少碳排放量約9.6萬噸，相當於種植600多萬棵樹。

▲大陸首輛氫燃料電池混合動力機車（列車）正式試運行。（圖／翻攝中國電力新聞網）

《中國電力新聞網》報導，此次上線試運行的氫燃料電池混合動力機車設計時速達80公里／時，滿載氫氣可單機連續運行24.5小時，平直道最大可牽引載重超過5000噸。該列車由中車大同公司研製，以國家電投氫能公司的「氫騰」燃料電池為核心動力，使氫能列車製造從核心動力到主要零配件首次實現全國產化。

據了解，氫能列車在不改變任何鐵路基礎線路條件下，適用於各類機務段、車輛段、編組站及大型工廠、礦山、港口等場所執行運轉、調車、救援等多用途的任務。由於沒有任何污染物排放，也不用重新架設電網，相較傳統燃油和電力列車，在相對密閉的地鐵、隧道、礦山等環境下優勢更加明顯，應用和維護成本也更低，極具市場前景。

該列車核心動力「氫騰電池」的製造商為大陸國家電投氫能公司，該公司成立於2017年，其主營業務包括燃料電池研發，動力系統單元開發，製儲技術研究及氫安全、檢測檢驗與實驗驗證平台等四大板塊。

截至目前，大陸國家電投氫能公司在全球126個國家／地區中取得101項專利申請，包含有效專利55件及發明專利52件，專利領域集中在燃料電池、陽極板、陰極板、單電池、分隔件等專業技術。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
疫苗到貨劑量超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐最多」
「愛之味創辦人」陳哲芳心肌梗塞辭世　公司聲明曝光
情侶百年佛塔上「激戰活春宮」　影片瘋傳
快訊／上周才進公司上班　耐斯集團總裁心肌梗塞猝逝
獨／幫阿嬤折紙蓮花貼家用！20歲粗工遭虐殺　靈前冷清坎坷身世
蚩尤竟是黃帝的兒子！　「戰國竹簡」最新發現學者也驚訝
王必勝爆不倫「7大疑點」！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？
快訊／Lovelyz宣布解散！　全員手寫信告別
用iPad竊聽！老婆和男子嘻笑　他開槍斃了2人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

字節跳動取消大小周首推「1075」上班制　19時後加班需向主管申請

蚩尤竟是黃帝的兒子？「戰國竹簡」最新發現學者也驚訝

女童睡醒找爸媽懸掛16公尺半空　男徒手爬樓相救...突然墜到3樓！

陸首輛氫燃料電池混合動力列車試運行　627公里行程可減碳9.6萬噸

福州海青節甄選1232個職缺　台青月領五萬多台幣

11歲男孩車禍醫院流浪10天　母親冷回：自身難保，沒時間來接他

陸正式申請加入DEPA　盼推動數字經濟發展

陸個資保護法正式上路　具特定目的及充分必要才可處理敏感資訊

吃火鍋肉沒涮熟！女視力突然驟降　檢查發現「寄生蟲入侵左眼」

太監老了之後去哪？有權沒權「3種結局」差很大

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

字節跳動取消大小周首推「1075」上班制　19時後加班需向主管申請

蚩尤竟是黃帝的兒子？「戰國竹簡」最新發現學者也驚訝

女童睡醒找爸媽懸掛16公尺半空　男徒手爬樓相救...突然墜到3樓！

陸首輛氫燃料電池混合動力列車試運行　627公里行程可減碳9.6萬噸

福州海青節甄選1232個職缺　台青月領五萬多台幣

11歲男孩車禍醫院流浪10天　母親冷回：自身難保，沒時間來接他

陸正式申請加入DEPA　盼推動數字經濟發展

陸個資保護法正式上路　具特定目的及充分必要才可處理敏感資訊

吃火鍋肉沒涮熟！女視力突然驟降　檢查發現「寄生蟲入侵左眼」

太監老了之後去哪？有權沒權「3種結局」差很大

過30歲身體壞光光　她焦慮「體重直線飆」！過來人揭3方法超有效

「死無葬身之地！」民代爭納骨塔出狠招　議會開壇作法抓交替

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

兄弟與中信特攻棒、籃聯手　洲際球場將變身最大籃球場

違法裝潢被罰6萬！向民代陳情就撤銷　北市建管處科長遭約談

《戲說》資深花旦辭職「遊覽車叫賣」　疫情解禁近況曝光

中信特攻X兄弟棒籃跨界　11／6日「特攻兄DEA」主題日洲際開戰

10公分窄縫也能收納！達人曝光「3便宜小物」居家縫隙變抽屜

財位擺東西會「壓住財運」！專家坦言開運小物攏係假：別花冤枉錢

中信盃黑豹旗／新北高工扣倒木柵高工　下戰對秀峰要打滿

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

大陸熱門新聞

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

大陸又出現「菜媛」　擺拍後全丟垃圾桶

少女愛吃生魚片「腸道爬滿活蟲」！驚悚照片曝光

24歲知名網紅驚傳遭殺　哥救人重傷

兒踩空跌2米化糞池　爸跳下營救雙亡

胡錫進嗆民進黨：台灣是地方割據政權

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

蚩尤竟是黃帝的兒子？戰國竹簡最新發現

江西鉛山1例確診　全縣紅綠燈「只亮紅燈」

陸疫情擴散　上海迪士尼：即刻停止遊客進入

新疆「小河公主」起源曝光

上海迪士尼緊急關閉　遊客煙火下接受檢測

太監老了之後去哪？有權沒權差很大

短裙黑絲「外送妹」熱舞影瘋傳

更多熱門

相關新聞

19歲女戴耳機被撞死　恐怖畫面曝光

19歲女戴耳機被撞死　恐怖畫面曝光

烏克蘭近來發生一起不幸事件，一名19歲女子過平交道時疑似因為戴著耳機，導致她無法及時注意到附近交通狀況，雖然順利閃過第一輛火車，卻被另一條軌道上的火車當場撞死。

環保志工體驗環境教育場域見學

環保志工體驗環境教育場域見學

整條腿恐怖凹折　屁孩玩太爽超慘下場曝光

整條腿恐怖凹折　屁孩玩太爽超慘下場曝光

台泥砸百億打造全台最大電池廠　原因曝光！

台泥砸百億打造全台最大電池廠　原因曝光！

許家印：恆大10年內轉型成新能源汽車產業

許家印：恆大10年內轉型成新能源汽車產業

關鍵字：

氫燃料電池火車列車減碳新能源環境

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

男星離婚「美麗前妻出櫃」

辜莞允野外脫了！

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面