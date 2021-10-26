環保志工體驗環境教育場域見學　培力更多台東縣環境教育推手

▲環保志工體驗環境教育場域。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提昇環境教育的正確認知，藉由多元環境教育學習管道，讓環保志工成為環保事務推動的重要助手，並於日前辦理環境教育見習體驗課程，共有108位環保志工參與。透過縣內環境教育場域課程，以學習、交流、互動的方式來進行環境教育培力，未來也能成為台東推動環境教育的種子，期盼將這份力量推廣至全縣更多關心環境的民眾們，參與的環保志工也對於臺東，對於環境永續，都有更深入的認識。

縣長饒慶鈴表示，透過環境教育的推動，期盼能讓更多民眾成為環保事務推動的推手，也能傳播給更多關懷這片土地的好朋友，使台東持續堆動環境永續。參加的環保志工以實際體驗方式，了解新知識新作法，使環境教育展現不同的意義及價值，更能將環境教育理念擴展至家庭及所有社區。環保志工對環境教育及環境保護無私奉獻，是推動環境永續最紮實的根基，謝謝每位愛護台東的環保志工，美好的環境需要大家共同維護與關心。

環保局指出，環境教育推廣面向多元，環境教育場域都是體驗環境教育絕佳場所，志工見學就是使環保志工體驗自然環境、海洋保育、人文資源、文化保存、在地產業發展等帶來的知性美，例如：小野柳自然教室擁有豐富生態與地質，是發展海岸地質教育、生態觀察的最佳場域；知本自然教育中心充分利用環境特色，讓所有人從心體驗自然學習；長光部落則有豐富且悠久的歷史遺跡，將挖掘出的文物巧妙融合在社區裡，形成在地社區遺址的特色；達魯瑪克部落是台東縣內唯一魯凱族生活區，深訪東魯凱族部落文化，感受學習獵人智慧。

環保局說明，每年定期辦理環境教育志工招募、培訓課程，台東縣目前共有1,140位志工，未來也將持續招募更多民眾參與環保志工行列，也歡迎大家一同參與。